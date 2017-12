Bandidos se fazem de passageiros e anunciam assalto a taxista

DA REDAÇÃO – O taxista Maurício Teixeira da Silva, 36 anos, foi vítima de assalto na noite desta terça-feira (5). Ele trabalha no ponto de táxi do terminal rodoviário de Caratinga e o crime aconteceu após ele levar quatro indivíduos até Santa Rita de Minas.

Conforme relato da vítima, quatro indivíduos solicitaram corrida e chegando em Santa Rita de Minas, eles anunciaram o assalto. Maurício percebeu que um dos bandidos estava armado, então abriu a porta e pulou do carro.

A vítima fez contato com a Polícia Militar e durante rastreamento, um policial viu o táxi seguindo sentido Caratinga. Após buscas, o carro foi encontrado no Morro da Antena. Os militares também apreenderam um celular que um dos autores deixou cair durante a fuga. No aparelho existem fotos que podem ajudam na identificação dos criminosos.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.