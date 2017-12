Alunos de Arquitetura e Urbanismo realizam IV Feira da Criatividade

CARATINGA – A IV Feira da Criatividade do curso de Arquitetura e Urbanismo, aconteceu nessa última quinta-feira (30/11). O evento é realizado no fim de cada semestre, e é uma das atividades integrantes no projeto integrados do curso. Os acadêmicos desenvolveram diversos projetos criativos que expuseram no pátio principal da Faculdade Doctum de Caratinga. Entre os projetos apresentados se encontravam maquetes, galeria de artes, esculturas e móveis.

Segundo a coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Doctum de Caratinga, Elisangela Ferreira, “nós realizamos essa Feira no final do semestre, onde fechamos os trabalhos finais, que são os objetos criativos, desenvolvidos pela equipe integradora. Normalmente os acadêmicos desenvolvem objetos utilizando materiais recicláveis, pois nosso objetivo é exatamente explorar a criatividade dos alunos, tanto na disciplina integradora, quanto da disciplina de projetos, trabalhando a temática que é um projeto arquitetônico de uma galeria de arte. Então nós buscamos deixá-los bem livres para poder criar à vontade e explorar diferentes formas do mundo”.

Durante a Feira também foram expostos trabalhos de outras disciplinas como: Fundamentos de Projetos, ministrados por Elisangela Ferreira, coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo e o professor Leonardo Caetano; a disciplina Expressionismo e Apresentação 2, oferecida pelo professor Cláudio Barros; a disciplina de Modelos Estruturais; a disciplina de Projetos de Interiores 2 com o professores Maxwell Rodrigues e Thiago da Cunha e a disciplina de Projeto Arquitetônico 6, onde estão desenvolvendo um edifício comercial com o professor Maxwell Rodrigues e o professor Rogério Costa. Segundo o professor Maxwell Rodrigues, “os alunos evoluíram muito e apresentaram excelentes trabalhos com ótimo nível de qualidade. E buscam dar o melhor de si, aproveitando cada orientação passada pelos professores”.

Juntamente com a Feira da Criatividade, os alunos do segundo período de Arquitetura e Urbanismo, promoveram a campanha “Natal Solidário”, com intuito de arrecadar roupas, brinquedos, calçados, materiais escolares. A Campanha arrecadou bastantes doações, as quais serão destinadas a entidades necessitadas.

O diretor de Relações Institucionais, Alexandre Leitão, que esteve presente na Feira de Criatividade, destaca que é com muito orgulho que participa desse evento, “aonde se revela toda criatividade dos nossos alunos orientados pelos professores a seguir nossa linha pedagógica, que é inovar sempre, mas levando o aluno a fazer isso. Nós não ensinamos o aluno a inovação e a criatividade, nós induzimos o aluno a tomar esse caminho”.