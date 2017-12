Projovem de Bom Jesus encerra ano letivo com almoço de confraternização

BOM JESUS DO GALHO – Adolescentes assistidos pelo Projovem da sede participaram ontem de um almoço promovido pelo do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em sua sede, que foi decorada com motivos natalinos.

A iniciativa teve como propósito fortalecer os vínculos entre os adolescentes e a equipe multidisciplinar do Cras, “além de proporcionar aos alunos momentos de integração entre si”, explicou o diretor de Assistência Social, Jhefferson Melo.

Segundo ele, a confraternização veio ainda motivar o grupo a manter seu interesse pelo projeto, que objetiva preparar os jovens para o mercado de trabalho, a participação cidadã e o convívio social.

O Projovem tem como público-alvo filhos de famílias beneficiadas com os programas sociais ou que se encontram em situação de risco pessoal e social, sempre direcionados pelos serviços de Proteção Social Especial do Sistema Único da Assistência Social (Suas) ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SERVIÇO

O Projovem da sede, que atende 15 adolescentes, retoma suas atividades após o período das férias escolares, em fevereiro de 2018. Interessados em se beneficiar com o programa podem se inscrever, gratuitamente, no Cras.