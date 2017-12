CANTATA DE NATAL

Escola Professor Jairo Grossi promove apresentação musical com crianças do segundo ano do ensino fundamental

CARATINGA– O espírito do Natal tomou conta da Escola Professor Jairo Grossi, que realizou sua primeira cantata. O espetáculo reuniu quatro turmas de segundo ano do ensino fundamental, totalizando 82 crianças. Elas apresentaram músicas com mensagens de paz e otimismo para uma plateia formada por pais e professores da instituição.

Segundo a supervisora de ensino da escola, Kenia Alves Araújo, a preparação para a cantata durou dois meses, durante os quais a equipe buscou incentivar a leitura e a interpretação de textos. “Nós iniciamos o projeto da Sala de Literatura este ano tentando evidenciar para todas as séries a importância de ler. Com o segundo ano, trabalhamos a leitura por meio da música. Nós lemos as estrofes das canções, descobrimos o significado das letras e estamos concluindo com essa apresentação”, detalha.

Outro objetivo da cantata foi levar aos pequenos uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. O clima festivo do fim de ano contagiou todos os envolvidos. “Tivemos todo um trabalho em equipe entre as professoras e os alunos se empolgaram bastante. Como somos educadores, queremos mostrar para as crianças que o Natal não é apenas comércio, mas nos lembrar da importância da solidariedade, do amor e paz”, explica a supervisora.

Na plateia, familiares orgulhosos dos pequenos cantores aprovaram a iniciativa da escola. Renata Maurício de Oliveira é mãe de um aluno da escola e afirma que foi uma grande alegria ver o filho se apresentar. “Parabenizo a todos porque foi um evento muito bonito. Na abertura, eles falaram sobre o nascimento de Jesus e eu considero importante lembrar esse acontecimento. Mostraram também que devemos viver com mais bondade e mais compaixão, para que o espírito do Natal dure o ano todo”, declara.

Bianca Romano, outra mãe que esteve presente na cantata, diz que os valores passados pela instituição durante o trabalho contribuem com a formação passada pela família. “É muito positiva essa parceria entre os pais e a escola. A apresentação foi marcada para o final da tarde, mas grande maioria dos pais fez o possível para vir prestigiar. Foi maravilhoso, valeu muito a pena correr para estar aqui”, relatou.