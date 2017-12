Funec-Casu homenageia enfermeiros destacando o bom atendimento

“Sou muito feliz e tenho orgulho pelo trabalho que realizamos e também por fazer parte Casu, que é referência no atendimento à Saúde”, comemorou o enfermeiro Guilherme Marques

CARATINGA– A Funec-Casu, reconhecendo os esforços dos enfermeiros juntamente com a sua equipe de trabalho, realizou uma reunião para a entrega de um “Cartão de Agradecimento” parabenizando-lhes pelo seu desempenho profissional.

O encontro aconteceu no Hospital Casu na tarde de segunda-feira (4) e contou com a presença do reitor do UNEC e também diretor executivo da FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga – professor Antônio Fonseca da Silva e da diretora geral do CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares.

“A nossa equipe de enfermagem é excelente e conta com quase a totalidade de profissionais formados no UNEC (Centro Universitário de Caratinga)”, ressaltou a diretora geral. “Estamos muito felizes com o trabalho desenvolvido pela equipe de Enfermagem, pois tivemos um salto na qualidade no atendimento e este é o motivo da entrega deste certificado, que também serve para incentivá-los a se dedicar e desenvolver ainda mais na profissão”.

De acordo com o enfermeiro Guilherme Marques esse reconhecimento da direção do Casu foi a melhor recompensa. “Trabalho com amor, dedicação, em equipe, e busco sempre o melhor, por isso agradeço a Deus por trabalhar numa empresa que valoriza a vida dos seus clientes e que valoriza de seus profissionais. Sou muito feliz e tenho orgulho pelo trabalho que realizamos e também por fazer parte Casu, que é referência no atendimento à Saúde”.

O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca, agradeceu a cada um dos homenageados pelo esforço. “O Casu, hoje, é referência na região. O fato de termos um atendimento de excelência reflete diretamente para o paciente e é esse mesmo o nosso objetivo. A mensagem que deixo para vocês é que sejam modelo para que outros profissionais de Saúde os acompanhem. Sejam o número um e não mais “um” na multidão. Com o bom exemplo de todos no Casu continuaremos sendo referência de qualidade em Saúde”.

A enfermeira Kelly Cristina Ferreira conta que também ficou muito satisfeita com a homenagem. “É gratificante ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela Instituição. Todos os dias eu saio de casa para o trabalho com o pensamento de atender bem, buscando a excelência e recebermos esta homenagem traz gás, nos impulsiona a continuarmos atendendo bem o cliente e ao mesmo tempo nos realizando profissionalmente”.