‘Papai Noel dos Correios’ entrega presentes na creche do Bairro Doutor Eduardo

CARATINGA- Boneca, carrinho, bola… Muitos presentes e sonhos são depositados nos pedidos das crianças, todo final de ano. As cartinhas são as melhores maneiras que elas encontraram para expressar esses desejos, o que chamou atenção dos Correios.

“Há 28 anos, milhares de desenhos coloridos e pedidos escritos com letrinhas recém-aprendidas começaram a chegar às agências de todo o Brasil”. Assim, a empresa relata como surgiu a campanha Papai Noel dos Correios, uma ação social que desde 2010, além de receber as cartinhas que vinham da sociedade, passou a fortalecer a importância da educação, convidando crianças de escolas da rede pública.

A entrega de parte dos presentes arrecadados pela Agência Franqueada de Caratinga, situada à Rua Coronel Antônio da Silva, foi realizada na manhã de ontem, na creche do Bairro Doutor Eduardo.

Para a gerente da agência, Julimara de Cássia Pessine, cada entrega significa uma emoção diferente. 133 crianças esperavam ansiosas pela chegada do Papai Noel e dos presentes. “Só temos a agradecer a todos que leem os jornais, o nosso apelo nos meios de comunicação, porque foi mais um ano de sucesso. Estamos aqui contemplando as crianças com mais um Papai Noel dos Correios, onde temos a felicidade e o prazer de participar mais uma vez e contribuir um pouco contra essa desigualdade em que vivemos. É impressionante, sempre um momento de emoção. As crianças te acolhem, é o beijo que você recebe de uma forma tão espontânea, linda e pura. Isso nos faz maiores como seres humanos e mais solidários, mais amigos e participantes da sociedade”.

Elton Silveira, coordenador de Atendimento e Vendas, acrescenta que a comunidade e os empresários têm contribuído para o sucesso da campanha. “É uma satisfação muito grande para nós, funcionários, porque estamos cumprindo uma das grandes funções sociais dos Correios que é esse projeto, que atende há 28 anos as crianças carentes, que estão em estado de vulnerabilidade social, dando oportunidade de fazê-las felizes. Essa adesão dos padrinhos é muito importante, porque é uma parceria com a sociedade. Isso tem funcionado muito bem e, em especial, em Caratinga, que já temos há 10 anos essa parceria”.

O gerente do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) de Caratinga, Sérgio Ribeiro se emociona ao relembrar dos pedidos e das histórias relatadas nas cartinhas. “Isso é muito gratificante. Já trabalho na empresa há algum tempo e a gente fica sempre emocionado, podendo dar alegria a estas pessoas que têm uma certa dificuldade. Tudo que podemos fazer para ajudar, acho que quem ganha mais somos nós. Ver a alegria das pessoas nos faz ter um natal até melhor. A emoção já começa pelas cartinhas, por isso, trabalhamos para atender ao máximo. É até difícil encontrar as palavras para descrever, mas traz uma gratidão pra alma. Temos conseguido atingir todos os nossos objetivos, dessa vez estamos direcionando às escolas porque fica até mais fácil e temos conseguido levar o presente até as crianças, fazendo o natal delas mais feliz”.

A próxima parada da equipe dos Correios será na quarta-feira (13), Cantina Rainha da Paz, Bairro Santo Antônio.