Serginho e testemunhas não comparecem para última oitiva da CPP

CARATINGA – A última reunião de oitiva realizada pelos membros da Comissão Parlamentar Processante (CPP), que procede a instrumentalização de denúncia de infração político-administrativa envolvendo o vereador afastado Sérgio Antônio Condé, foi realizada na tarde de ontem.

Segundo o presidente da CPP, o vereador Johny Claudy Fernandes (PMDB), o “Johny da Casa de Amparo”, a oitiva estava marcada para as 14h com prazo de carência até 14h30 e nenhuma das pessoas intimadas compareceu, dando então por encerradas as oitivas.

Ontem seriam ouvidos os deputados apresentados por Serginho como sua defesa, Adalclever Lopes (PMDB) e Anselmo José Domingos (PTC). Por serem parlamentares e terem agendas a cumprir, eles precisavam informar data e hora para as oitivas, mas respeitando o limite que a comissão determinou, que era até o dia 5 de dezembro (ontem). “Recebemos do Adalclever um pedido para que não fosse ouvido, só que também não tínhamos o poder de o desconsiderar, só a defesa poderia o fazer. Existia também um ex-vereador de Ipatinga, chamado Carlos Alberto, que já foi candidato a prefeito lá, e por diversas vezes saímos em diligências atrás dele; não sabemos o motivo de ter sido arrolado. Foi dado um endereço em Belo Horizonte e descobrimos que Carlos nunca residiu lá. Soubemos onde ele trabalhava, mas não quiseram assinar o ofício, descobrimos que ele morava em Ipatinga, mas não estava lá, não foi achado. Hoje (ontem) seriam ouvidas essas testemunhas e o Sérgio, mas nenhum deles compareceu”, disse Johny

Segundo Johny Claudy foi feita uma ata relatando o não comparecimento das testemunhas e de Sérgio Condé e a oitiva foi encerrada. Agora será feito o relatório final e levado ao plenário para votação ainda esse ano.