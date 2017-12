“ETE Caratinga está em fase de pré-operação”, afirma Copasa

CARATINGA– Embora ainda não tenha sido inaugurada oficialmente, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Caratinga está prestes a operar definitivamente. Durante o Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos os mineiros (Território Vale do Aço), realizado na última quinta-feira (30), foi feito o descerramento da placa de inauguração da ETE, o que deixou a expectativa do funcionamento pleno dos serviços.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com Copasa para saber mais detalhes sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto. Em nota, a empresa afirma que investiu cerca de R$ 72 milhões nas obras de esgotamento sanitário, a ETE foi concluída e está em fase de pré-operação, “com previsão de início de operação para o dia 18 de dezembro de 2017”.

O empreendimento contempla ainda mais de 16 mil metros de interceptores ao longo dos córregos São João, Sales, Santa Cruz e Rio Caratinga; a canalização de 3.481 metros dos córregos São João, Sales e Santa Cruz; e 719 novas ligações de esgoto.

Ainda segundo apurado pela reportagem, a empresa já concluiu o projeto para a segunda etapa de captação do esgoto na área urbana do município e busca, agora, os recursos para financiá-la.