Bombeiros procuram por homem que desapareceu no rio José Pedro, em Conceição de Ipanema

DA REDAÇÃO – Os bombeiros militares de Caratinga passaram o dia de ontem procurando por um homem conhecido por Marcos Rodrigues, o ‘Marquinhos’. Ele está desaparecido desde sábado (2) quando foi se banhar nas águas do rio José Pedro, em Conceição de Ipanema. As buscas tiveram início no domingo (3).

Segundo testemunhas, o homem teria pulado da ponte para realizar um mergulho, desaparecendo em seguida. Familiares disseram que Marquinho tinha o costume de se banhar no rio, porém na tarde do sábado o rio estava muito cheio devido as chuvas que caíram na região.

Até o final dessa edição, Marquinhos não havia sido encontrado. As buscam devem continuar no dia de hoje.