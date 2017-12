Prefeitura de Bom Jesus do Galho presta assistência às famílias vítimas da chuva

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal, por meio de seu Departamento de Obras e de Assistência Social, vem prestando ajuda às famílias vítimas da forte chuva que caiu sobre a cidade no último fim de semana. As pessoas que tiveram sua casa destruída e as que residem em áreas de risco foram conduzidas para locais seguros.

O Departamento Municipal de Obras também se empenhou na limpeza da cidade, que teve várias ruas encobertas de lama, por causa do temporal. Em algumas regiões, a tempestade provocou deslizamentos.

Na madrugada de domingo (3), operários do setor de Obras precisaram retirar terra e lavar um trecho da estrada que liga Bom Jesus a Caratinga que estava bloqueada em razão de uma queda de barreira.

Caminhões e a patrola também realizaram o serviço, além de outras máquinas e o caminhão pipa.

A equipe da Prefeitura, que se mantém de prontidão 24 horas para atender situações de emergência, contou com a ajuda do prefeito William Batista de Calais, que trabalhou durante todo sábado para reestabelecer o movimento em alguns pontos da cidade que estavam intransitáveis.

SOLIDARIEDADE

Em sua página, a administração municipal lamenta o ocorrido, ao mesmo tempo, informa que não há registro de feridos, agradece às pessoas que veem ajudando no socorro às vítimas das chuvas. A gestão municipal também faz um apelo à população para que continue colaborando com pessoas que perderam seus pertences, como roupas, alimentos, colchões, cobertores, roupas, objetos de higiene pessoal, limpeza, entre outros itens. As doações podem ser feitas por meio do Departamento Municipal de Assistência Social.

Segundo o prefeito municipal, William Batista de Calais, a prefeitura manterá o serviço de apoio à população. O prefeito informou que busca conseguir recursos por meio dos governos estadual e federal para ampliar seu apoio às vítimas das chuvas.

PREVISÃO

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem continuar intensas nos próximos dias. Nesse período, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Por isso, a Prefeitura recomenda à população que se mantenha longe das áreas de risco e dá outras orientações sobre os cuidados que a população precisa ter durante o período de fortes chuvas.

Evite ficar embaixo de árvores; evite ficar em áreas abertas, como campos de futebol; evite ficar em alto de morros; fique longe de cabos da rede elétrica caídos; evite permanecer em sua casa, se ela não for segura ou estiver inacabada; evite ficar em áreas de deslizamentos e queda de árvores; permaneça em abrigos seguros, resistentes a ventos fortes, onde não haja risco de desabamento; desconecte aparelhos elétricos das tomadas; ande sempre calçado quando estiver relampejando; não brinque nas águas de enchentes, para não correr o risco de ser levado pela correnteza; se estiver dirigindo, esteja atento ao risco de queda de árvores e outras condições que comprometem a sua segurança, como pista molhada e lama; para evitar alagamentos, não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios, para evitar o entupimento de bueiros que causam inundações; jogue o lixo em local adequado, evitando a proliferação de insetos transmissores de doenças; evite contato com águas de inundações, para que você não corra o risco de contrair doenças, como hepatite e leptospirose.