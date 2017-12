Chuvas colocam Caratinga e região em alerta

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas

CARATINGA- Do dia 30 de novembro até às 15h de ontem, já foram 200 milímetros de chuva registrados em Caratinga. A Defesa Civil realizou 37 vistorias e constatou 22 deslizamentos de terra, sendo que seis afetaram residências, quebrando paredes e causando alagamento; três muros danificados, que cederam devido à infiltração, mas não atingiram residências; quatro árvores tiveram partes de suas raízes descalçadas; duas ruas tiveram meios fios arrancados e asfalto danificados. Nove famílias foram notificadas a deixarem suas residências, um total de 34 pessoas.

Mas, foi na sexta-feira (1°), que os casos mais críticos foram registrados. Uma residência na Rua João Cavati Sobrinho, 309, Bairro Santa Cruz, onde moravam seis pessoas foi atingida por um barranco que desmoronou às 21h30. Charles Gomes da Silva, 42 anos, conhecida como ‘Charlinha’, estava com crianças e adolescentes em um cômodo mais à frente da casa. Com o deslizamento do barranco onde está construída outra residência acima, duas caixas d’água caíram sobre o telhado do imóvel onde ela reside, além da terra que invadiu os fundos. Por sorte, ninguém se feriu e a família desocupou imediatamente o local, sendo socorridos por familiares.

Na Rua Dico Anselmo, no Bairro Anápolis, também foi registrada ocorrência envolvendo duas residências próximas. Um cômodo de uma casa situada no nível da rua desabou juntamente a um barranco em cima de outra residência que fica no subsolo, também na noite de sexta-feira. Foram diversos danos materiais, incluindo móveis e objetos pessoais. Quatro pessoas que moravam no local desocuparam o imóvel, devido ao risco na estrutura.

Já no sábado (2), uma polêmica na Praça da Estação. A Prefeitura de Caratinga realizou a limpeza das ruas que ficaram em situação crítica com as chuvas, no entanto, o local que o material retirado foi depositado desagradou a parte da população. Em nota, a Prefeitura explicou uma “ação emergencial”: “A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que a lama despejada na Praça da Estação será recolhida na segunda-feira (4). O material é despejado no local por falta de uma área adequada no momento para despejo, sendo assim uma ação emergencial. A lama não pode ser conduzida em um caminhão caçamba por rodovias, com risco de cair no asfalto e provocar acidentes. A lama também não pode ser despejada em lotes vagos”, justificou.

ALERTA VERMELHO

Pela manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja para Caratinga e região. Na classificação do Inmet, a cor indica perigo com riscos potenciais de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. No entanto, às 15h de ontem, outro alerta foi emitido, passando do laranja para vermelho, que indica grande perigo. A população deve ter atenção para risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Este alerta é válido até as 9h desta terça-feira (5). Segundo o diretor do Departamento de Defesa Civil, João Bárbara é necessário redobrar a atenção. “É um acumulado de chuva maior, superior a 60 milímetros/hora ou acima de 100 milímetros/dia. É um volume grande, para Minas Gerais, mas Caratinga está no conteúdo dessa informação. Peço a população para ficar alerta, pode haver alagamentos, elevação do rio, pode transbordar; então vamos tomar cuidado, os comerciantes que tiverem o seu comércio, mas perto do rio para ficar mais atentos olhando e qualquer dúvida ligar para nós, para obter mais informações”.

A Defesa Civil segue monitorando o nível do Rio Caratinga e as áreas de risco, em regime de plantão. A sirene de alerta somente é acionada em caso extremo. “Temos um sistema de réguas em Santa Bárbara do Leste e dentro de Santa Rita de Minas. Em Santa Rita é monitorado todo dia, medido de manhã e à tarde. Se atingir um setor lá que há risco para Caratinga, vai nos comunicar. Lógico que não é um tempo tão grande, mas dá para a gente avisar a população. Vamos avisar através da imprensa, a sirene é em último caso mesmo, é uma questão de abandonar o que tiver, onde tiver. Sirene ligou pode abandonar o seu local de risco, já é último caso mesmo, mas, Deus queira que não vai ser preciso”.

Distritos

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura está acompanhando a situação dos distritos devido às chuvas intensas que estão caindo na região desde a sexta-feira (1°). Segundo apurado na manhã de ontem, ao longo da BR-474, da cidade de Caratinga ao distrito de São João do Jacutinga havia pelo menos seis pontos com queda de barreira, mas sem impedimento do trânsito. No distrito de Santo Antônio de Manhuaçu, no local conhecido como Rua da Cocada, parte do asfalto cedeu.