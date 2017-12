Alunos dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da Doctum promovem o II Trote Solidário

CARATINGA– Os acadêmicos dos 3º e 4º períodos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Doctum de Caratinga, realizaram nos meses de outubro e novembro o II Trote Solidário. O tema este ano foi: Diga não ao trote e sim às ações socioambientais. O projeto foca a modificação dos alunos para a consciência social e ambiental, mostrando a importância da solidariedade, pois é uma oportunidade de integração, e de exercer a cidadania, ética e conheçam o trabalho voluntário, e aplique tais ações em sua efetiva prática.

Foram apresentados quatro trabalhos do trote solidário, sendo dois trabalhos sociais, envolvendo instituições “Lar dos Idosos Monsenhor Rocha” e o “Lar das Meninas” de Caratinga e foram dois projetos ambientais, sendo um relacionado a plantação de árvores nativas e frutíferas em Ubaporanga, e o outro projeto foi a conscientização do lixo na cidade de Caratinga, que atingiu a conscientização da população sobre o descarte e horário da coleta do lixo.

As atividades realizadas pelos acadêmicos foram avaliadas pelos coordenadores dos cursos, que contemplaram pontos na disciplina de Responsabilidade Social e Gestão Ambiental. Os acadêmicos foram avaliados desde o desenvolvimento do projeto, o planejamento da estrutura, e de toda a ação que envolvia a construção do trote solidário, em contrapartida, eles seriam avaliados na disciplina, tanto por isso como também na prestação de contas, eles tiveram que planejar e executar o trote solidário, nas questões sociais, e nas questões ambientais e cumprir todos os requisitos estabelecidos pela disciplina.

Segundo o coordenador do Curso de Administração da Faculdade Doctum de Caratinga, Carlos Bitencourt, o planejamento e engajamento de todas as equipes, trouxeram grandes e brilhantes frutos por onde eles passaram. Tudo isso comprovado em um Seminário realizado no dia 28 de novembro, onde realizaram a prestação de contas. Foram apresentadas fotos da realização dos trabalhos, do plantio das árvores, da visita no Lar das Meninas, no Lar dos Idosos, distribuição dos panfletos da conscientização do lixo.

O aluno Wilker Souza, do 4º período de Administração, apresentou o projeto “Plante o Futuro”, e disse: “A princípio ficamos com muitas dúvidas sobre o rumo a seguir. Mas após a escolha da linha de raciocínio e ver como foi produtivo e enriquecedor. E ver no semblante do dono do terreno a satisfação dele em ver jovens plantando o futuro foi magnífico”.

A aluna Thamirys Couto, do 4º período de Administração, desenvolveu o projeto no “Lar dos Idosos Monsenhor Rocha”, segundo ela esse projeto foi muito enriquecedor. “Quando o trabalho foi proposto pelo professor, logo nosso grupo foi organizando as ideias e correndo atrás de patrocínios doações e etc. Saímos alguns fins de semana para fazer arrecadações e obtivemos um excelente resultado”. E complementou Thamirys, “quando fomos fazer a entrega no Lar dos Idosos, foi o dia mais maravilhoso de nossas vidas! Ver a felicidade daquelas pessoas não tem preço, pudemos observar também, que todos lá têm uma carência muito grande de carinho e atenção, mas são pessoas felizes, mesmo com pouco”.

“Eu só tenho que agradecer a cada acadêmico, primeiramente por terem aceito o desafio e por terem realizado tudo com maestria, vocês são diferenciados!”, considerou Carlos Bitencourt. “Sucesso a todos e até a próxima edição!”, finalizou o coordenador.