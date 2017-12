Funec-Casu participa de palestra sobre Gestão de Saúde, em Muriaé

Proposta do encontro foi refletir sobre questões práticas do Setor de Faturamento, conhecer e descomplicar procedimentos para o bom andamento interno de hospitais e clínicas e para a satisfação do cliente

DA REDAÇÃO – A Funec-Casu enviou três colaboradoras para participarem da palestra “Superando os desafios na Gestão de Saúde”, promovida pelo Hospital São Paulo em parceria com a Santalmas (Representação de Equipamentos Médicos), em Muriaé. O encontro aconteceu na sexta-feira (1) no auditório do Hospital São Paulo e contou com a participação de aproximadamente cinquenta pessoas.

O Hospital Casu esteve representado pela diretora de Relacionamento, Mônica Bomfim, pela coordenadora de Faturamento, Leidiane Aparecida de Lima e a auxiliar de Faturamento, Janice Angélica de Paula. Participaram, também, funcionários do Hospital São Paulo, do Hospital César Leite de Manhuaçu, da Casa de Saúde de Cataguases, de consultórios e clínicas médicas particulares e de centros de diagnósticos.

Mônica Bomfim explica sobre a sua participação no evento. “A palestra foi direcionada para secretários de consultórios e clínicas, gestores, faturistas, coordenadores, enfermeiros, médicos, auditores, responsáveis por TI, alimentadores de sistemas e recepcionistas. O objetivo era esclarecer todas as pessoas envolvidas no atendimento ao paciente de convênios de saúde como proceder, desde o preenchimento da ficha cadastral, conferência de documentos e solicitação de autorizações, passando pelo tratamento de saúde adequado, até a alta médica do paciente e posterior faturamento e cobrança da conta hospitalar. Tudo isso com a finalidade de diminuir as glosas nas contas hospitalares e abreviar o prazo de recebimento das faturas”.

A PALESTRA

Para falar dos desafios na gestão de saúde, em especial, sobre faturamento e auditoria de convênios de saúde, foi convidado o expositor José Alberto Muricy, mestre em Gestão Empresarial, especialista em Administração Hospitalar, diretor da Associação dos Hospitais da Bahia, consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e também consultor especialista em faturamento de contas médicas.

Após o encontro, a coordenadora de Faturamento, Leidiane de Lima, ressaltou que graças à palestra os participantes puderam entender melhor como é o processo do faturamento. “Nossa participação foi muito proveitosa. A exposição do tema foi ótima porque foi muito dinâmica. Por meio dela os participantes puderam refletir mais sobre questões práticas do dia a dia no Setor de Faturamento dos hospitais e ainda trouxemos exemplos e dicas de como resolver situações, descomplicar procedimentos para o bom andamento interno e para a satisfação dos nossos clientes”.