Lions Itaúna realiza jantar beneficente em prol do “Natal Sem Fome”

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna realizou na noite da sexta-feira (24/11), um Jantar Italiano, de cunho beneficente. O evento mobilizou todos os integrantes do clube os quais se dedicaram bastante, tanto na venda dos ingressos, quanto na própria execução do evento. A noite foi abrilhantada pela empresa Sinequanon – de propriedade da empresária Wanda Pereira – que brindou o evento com um desfile de modas, abrindo o line-up da moda verão em Caratinga, mostrando tendências e o alinhamento com a moda verão Brasil. Várias modelos desfilaram ao longo do salão de eventos, sob os intensos aplausos dos presentes. Em seguida, após os agradecimentos proferidos pela presidente Clotilde Junqueira, foi serviço o jantar italiano, com diversidade de pratos e sabores, além de cerveja gelada, vinhos e refrigerantes.

Salão cheio, música ambiente, aquele bate-papo descontraído e um clima de muita solidariedade, já que o evento foi beneficente e parte da arrecadação será destinada ao “Natal Sem Fome”, que será conduzido através da Sociedade São Vicente de Paulo, que já tem grande número de famílias cadastradas e fará a distribuição das dezenas de cestas básicas que serão fornecidas pelo Itaúna. Ainda durante o evento foi feito o bingo de duas fartas cestas de guloseimas, proporcionando um clima de brincadeira e lazer. Para os membros do Clube, eventos como esse proporcionam especialmente o fortalecimento do companheirismo e porque não dizer, geram sentimentos de realização, já que a proposta do Lions é o companheirismo e o serviço desinteressado, em prol de causas nobres. O evento foi muito prestigiado pela comunidade, inclusive por membros e representantes de várias instituições sociais, clubes de serviço e maçonaria. “São pessoas amigas do Lions Clube Itaúna e dispostas a contribuir para com o social. Estamos certos de que, com a arrecadação do evento, poderemos realizar a doação de dezenas de cestas básicas, o que pretendemos fazer através da Sociedade São Vicente de Paulo, que já possui o cadastro atualizado das famílias necessitadas, sendo um dos agentes da campanha “Natal Sem Fome”. Desde que assumimos a presidência do clube temos buscado realizar atividades e eventos que possibilitem o alcance de bons resultados sociais. Com humildade e dentro de nossa capacidade estaremos sempre lado a lado com a sociedade, seja implementando programas, projetos e eventos, seja apoiando outros clubes e entidades, na espera de contribuirmos, ainda que singelamente, com nosso trabalho. Agradeço a todos pela presença, por essa manifestação de carinho e apoio. Cada um dos presentes nos deixou uma mensagem positiva de que acreditam na seriedade, honestidade e transparência do clube, o que fortalece cada dia mais a credibilidade que o Lions Clube Internacional tem, nos mais de 210 países do mundo”, registrou a presidente Clotilde Junqueira.