Bandidos invadem casa, rendem vítimas e roubam dinheiro e celulares

CARATINGA – Um assalto à residência foi registrado na tarde de sábado (2) na rua Coronel Fabriciano do Nascimento, bairro Santa Cruz. Os bandidos invadiram o imóvel, renderam as vítimas e roubaram 2.260 reais, cinco celulares, joias e talão de cheques.

As vítimas acionaram a Polícia Militar após 40 minutos o crime ter ocorrido e disseram que estavam jogando baralho na varanda, quando três indivíduos armados invadiram a casa e anunciaram o assalto. Os autores renderam as vítimas, mandaram que elas ficassem deitadas e passaram a tomar dinheiro, celulares e outros pertences. De acordo com a dona do imóvel, a todo o instante os bandidos ficavam perguntando onde estava o dinheiro. Após o crime, os autores fugiram a pé pela rua Dr. Eurico Ladeira Loures.

A casa possui sistema de monitoramento eletrônico e as imagens foram analisadas pela PM, mas não foi possível identificar os infratores e possíveis veículos utilizados por eles. No entanto, as imagens mostram que um dos autores tem estatura mediana e trajava calça jeans azul, capa de chuva amarela e capacete preto. Já um dos comparsas também tem estatura mediana, vestia calça jeans azul, blusa de frio preta e tinha capacete cor rosa, enquanto o outro tem altura média, usava blusa de frio vermelha ou rosa, calça tectel e capacete branco, mas com adesivos.

Os militares fizeram rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.