ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: APRENDA A MONTAR O LANCHE SAUDÁVEL DE SEU FILHO(A) PARA O AMBIENTE ESCOLAR.

A família é o primeiro ambiente social da criança, portanto, é a principal formadora de hábitos, inclusive os alimentares. A escola tem o papel de educar a criança para que ela se torne um cidadão crítico, que saiba fazer escolhas adequadas e de forma responsável. E o serviço de saúde e a instituição responsável por atender às demandas de saúde da população que reside próximo a ele, principalmente educar em saúde para que todas as pessoas possam ter domínio sobre a própria saúde.

É neste ambiente de educação que também se encontra a Cantina Escolar, a quem cabe também um papel ATIVO muito importante como estimuladora de hábitos alimentares saudáveis e influenciadora na formação do indivíduo, dentro do ambiente escolar. A união da família, escola e do serviço de saúde certamente trará resultados bem melhores, mais rápidos e duradouros, para a aquisição de hábitos de alimentação saudável.

A alimentação saudável precisa ter como enfoque principal o resgate de hábitos alimentares regionais, estimulando o consumo de alimentos in natura, produzidos em nível local, integrados à cultura da região e de alto valor nutritivo, como frutas, legumes e verduras, grãos integrais, leguminosas, sementes e castanhas, além de ser fundamental a higiene na sua produção, da produção ao consumo. Assim, uma alimentação saudável é constituída por alimentos com alta concentração de grãos (arroz, milho e trigo), que precisam ser consumidos em maior quantidade durante todo o dia, frutas, legumes e verduras (veja a diferença entre legumes e verduras a seguir) e alimentos como cereais integrais, leguminosas, sementes e castanhas, que são fontes de proteína. Além disso, temos os alimentos de origem animal (carne vermelha, branca, ovos, leite e derivados) que precisam ser consumidos em menor quantidade, de preferência com baixos teores de gordura. Podemos concluir então que a alimentação saudável é fonte de prazer e saúde!!!

Variedade – A variedade é o princípio mais fácil de ser seguido. Ofereça frutas diferentes, mantendo sempre aquela que tem tido maior saída. A promoção semanal de uma fruta diferente estimula e cria o hábito saudável de consumo desse alimento.

Os salgados precisam ter recheios variados: de frango, milho, espinafre, carne moída, queijo e legumes e verduras, por exemplo. Sua criatividade e imaginação serão fontes de sucesso para sua cantina! Faça kits de lanches com cores variadas: combine suco de abacaxi com esfira de milho e uma goiaba. Lanche colorido é sinônimo de lanche mais atrativo! Consulte outras sugestões na unidade “Lanche Saudável”.

Sucos mistos- Mais nutrição e muito mais sabor! Combine abacaxi com hortelã, mamão com laranja e maracujá com acerola, por exemplo. Portanto, lembre-se, sempre: 1. Alimento saudável não é alimento sem sabor. Muito pelo contrário!!!

Equilíbrio – Cada criança, adolescente ou adulto tem necessidade de determinados nutrientes e em quantidades adequadas, nas diferentes fases da sua vida. O princípio do Equilíbrio assegura o respeito a essa necessidade. Por isso, na cantina, deve-se: Oferecer lanches de acordo com a idade da criança.

Moderação – A moderação é um princípio muito importante; no entanto, não é muito observado no dia a dia.

Lanches saudáveis são alimentos bonitos, coloridos, gostosos, prazerosos, nutritivos, equilibrados e feitos com higiene.

Precisam conter doses equilibradas de :Carboidrato,proteínas, lipídios,vitamainas, minerais e fibras.

O lanche deve corresponder entre 10% a 15% das necessidades calóricas diárias da criança e do adolescente: 250 a 300 calorias para crianças de 4 a 6 anos; 300 a 350 calorias para crianças entre 6 e 9 anos; 350 a 450 calorias para os adolescentes (12 a 18 anos).

Podemos comparar:

Suco de Fruta Natural + Bolo Simples = 250 kcal.

Coxinha frita + refrigerante = 650 kcal! (Mais do dobro de calorias!!!)

Para onde vai esse excesso? Vai se transformar em gorduras, causando a obesidade e todas as doenças que ela pode provocar.

SUGESTÃO DE LANCHE SAUDÁVEL SEMANAL

*Brunela Demoner Rossoni Laignier é nutricionista, professora e coordenadora do Curso de Nutrição do UNEC- Centro Universitário de Caratinga.

