Conferência Territorial de Educação reúne representantes de mais de 140 municípios

CARATINGA – A cada quatro anos, o Brasil se mobiliza para discutir e reunir propostas de melhoria no setor da educação. No último sábado (25/11), representantes das microrregiões de Caratinga, Governador Valadares, Manhuaçu e Vale do Aço se reuniram na Unidade II do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) para a etapa territorial da Conferência de Educação de Minas Gerais. O propósito foi discutir o ensino na rede pública e políticas que possam trazer melhorias ao sistema, a fim de construir o Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais (SIEP/MG). Cerca de mil pessoas marcaram presença ao longo do dia, representando cinco Superintendências Regionais de Ensino, o equivalente a aproximadamente 150 municípios.

O evento foi aberto com uma palestra da professora Maria da Glória Ferreira Giudice, coordenadora da Conferência Estadual, com o tema “A construção do Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais e a Implementação dos Planos de Educação”. E ao longo do dia, os participantes se dividiram em grupos para discussões pontuais. “Os municípios demonstraram uma resposta muito interessante durante as conferências municipais. Minas Gerais está à frente porque estamos propondo o nono eixo, que é a construção do sistema integrado”, relata Glória Giudice. Ela citou outros eixos que já foram abordados em outras partes de Minas: a valorização dos professores, o financiamento da educação, regimes de colaboração, entre outros.

A etapa territorial acontece posterior ao período de elaboração dos Planos Municipais de Educação. Agora, os municípios foram responsáveis por eleger os delegados que irão representar o leste mineiro na Conferência Estadual, prevista para acontecer de 22 a 25 de março do próximo ano. Esta, por sua vez, cuidará dos preparativos para a Conferência Nacional de Educação (CONAE 2018) e a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE). “Contamos com mais ou menos 80% de participação nessa etapa territorial, então acreditamos que a contribuição num cenário estadual e nacional seja muito importante”, acrescenta a professora e representante da Secretaria Estadual de Educação, Glória Giudice.

A diretora da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, Landislene Gomes Ferreira, afirma ser uma honra para Caratinga receber o evento. “Estamos recebendo quase mil pessoas para discutir a qualidade da educação no estado de Minas, para fazer interferências e participar diretamente do Plano Nacional da Educação. Atualmente, o maior desafio é unir todos em prol dessa causa; é o que nós estamos fazendo neste evento. Dessa Conferência, iremos levar 251 delegados para nos representar diante do estado no ano que vem”, expressa.

De acordo com Lara Cristina Maia, secretária de Educação de Caratinga, o objetivo central dos Planos é fazer com que um ensino de qualidade seja acessível a todos os brasileiros. Durante a tarde de sábado, segundo ela, os grupos foram divididos em eixos, para serem discutidas todas as propostas, avaliar o que precisa de ser alterado, para que possamos realmente construir com democracia uma educação de qualidade que sonhamos e que todos merecem. Ela alega que, se o Plano Municipal de Caratinga for colocado em prática, o propósito é tornar a cidade uma referência na região.

Participando também da Conferência, o Centro de Assistência a Saúde UNEC (CASU) aproveitou para oferecer serviços de saúde em uma tenda, contando com ambulância para emergências e uma equipe multiprofissional para aferição de pressão, dosagem de glicemia, orientações nutricionais, entre outros. O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, comentou sobre a contribuição das instituições privadas no desenvolvimento social da região. “Somos uma instituição de mais de 50 anos. Foi criada com uma finalidade única e exclusiva de educação, hoje já ampliamos para a saúde e outras áreas. Esse evento, para nós, é motivo de muita alegria. Primeiro, por receber em Caratinga evento de tamanha dimensão, e depois por ter a honra de receber em nosso espaço tantas autoridades, profissionais de ensino e prefeituras”, considera.