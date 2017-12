CARATINGA – Aconteceu na última quarta-feira (29/11), no auditório da Doctum, o III Seminário de Controladoria e Finanças, esse é um evento do curso de Ciências Contábeis, realizado semestralmente, pelos alunos do 7º período. A promoção do Seminário contou com a colaboração da professora Aucione Guimarães, do curso de Ciências Contábeis, que ministra a disciplina de Contabilidade Societária e da Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis Sílvia Martins.

Para a professora Aucione Guimarães, a importância do Seminário é colocar o acadêmico como protagonista na realização do evento, e ele poder transmitir a sociedade e aos demais colegas de curso, o aprendizado dentro de sala de aula. Eles tiveram um grande envolvimento, o seminário foi todo realizado por eles, sugestões deles, o que queriam fazer, o que achavam necessário.

O sucesso do Seminário é graças a esse envolvimento e esse interesse dos alunos em poder transmitir para a sociedade o conhecimento adquirido em sala de aula. O tema do Seminário foi “A Perspectiva sobre a Contabilidade Societária e Fiscal”, e contamos com o palestrante Vidigal Fernandes Martins, conselheiro do CRC-MG (Conselho Regional de Contabilidade de MG), que tratou sobre o tema: “Auditoria Interna e Compliance”, reforça a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis Silvia Martins.

O Seminário teve início com a participação dos alunos organizadores, os quais cada um teve oportunidade de explanar sobre um assunto específico. Segundo a aluna Joyce Mafra, do 7º período de Ciências Contábeis, umas das organizadoras do evento, “o Seminário foi de grande importância, pois ele reúne temas de gestão financeira, controle financeiro, enfim, os temas que mais nos é cobrado na área de Ciências Contábeis, e dessa vez, participando do evento eu pude ver a grandeza que é conduzir desde a preparação até a conclusão do Seminário, e isso acrescentou muito em meu conhecimento porque além de precisar saber a matéria, nós temos que fazer uma pesquisa mais profunda, e nos preparar para estar apresentando, então é uma coisa muito bacana, porque faz com que os alunos saia do comodismo da sala de aula, de estar sentado atrás de uma mesa ouvindo o professor, e ser integrante principal oferecendo para os outros acadêmicos, de períodos inferiores, que nós conseguimos e somos capazes, e a medida que vai passando os períodos, com o aprendizado, nós conseguimos fazer parte de um conhecimento bem grande e por isso a gente consegue transmitir o que a gente aprendeu”.