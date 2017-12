Secretaria de Agricultura e Cemig discutem demanda energética para o período de safra

Levantamento de carga será realizado nas propriedades, para estudo de reforço de rede elétrica. Primeira área contemplada é o distrito de Santa Luzia

CARATINGA- A Secretaria de Agricultura recebeu na tarde de quarta-feira (29), a visita de uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Participaram da reunião, Anderson Ferreira, superintendente de Coordenação de Relacionamento com Agentes Públicos; Riwardeny Nunes Talin, coordenador de Relacionamento com Agentes do Poder Público; Rogério Souza Fernandes, agente de Relacionamento de Clientes Especiais do Poder Público e Mauro Cesar Diniz, agente de Relacionamento de Clientes Especiais do Poder Público. Eles foram recebidos pelo secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos e pelo diretor de Agronegócio José Corintho.

O objetivo foi discutir as demandas do município, relacionadas à energia elétrica. A Secretaria de Agricultura constatou que a maior questão levantada em relação a este tema, foi a dificuldade que os produtores rurais têm enfrentado após adquirirem novos equipamentos para as suas propriedades.

DEMANDA

O objetivo foi apresentar à Cemig as principais dificuldades que os produtores rurais têm enfrentado durante a safra. Segundo Alcides, a tecnologia que tem avançado no campo em todo o País também é uma realidade em Caratinga “Sabemos que a região de Santa Luzia, Patrocínio e Suísso formam um grande bloco de distritos de Caratinga, uma região que o ano que vem vai ter uma boa produção, talvez a maior na região, dos últimos anos. Com a instalação do Centro de Excelência do Café naquela região, vários produtores que não tinham acesso à tecnologia da secagem, lavagem, despolpamento e limpeza do café, com essa difusão tecnológica, adquiriram maquinário nas feiras de agronegócio e com isso centenas de máquinas subiram para aquela região, já visando na produção de café”.

No entanto, o grande número de novos equipamentos não acompanhou a rede elétrica que havia sido dimensionada inicialmente para outro perfil de consumo, hoje já defasado. “A Secretaria de Agricultura de Caratinga preocupada com essa demanda energética no período de colheita de café, está reivindicando junto à Cemig um trabalho conjunto para o levantamento de carga na região, para que possamos ter uma colheita tranquila, satisfatória, com menos motores elétricos queimados, para que o agronegócio em Caratinga cresça e a produção cafeeira possa trazer tranquilidade para nossa comunidade e questões financeiras”.

Estudar a demanda energética será um desafio para a Secretaria de Agricultura, mas, a parceria com a Cemig será fundamental, como explica Alcides. “O Mauro é um grande parceiro, está preocupadíssimo, já disponibilizou um técnico da Cemig e nós aqui junto com o diretor de Agronegócios, José Corintho, para fazer esse levantamento e possamos atender ao pequeno, médio e grande cafeicultor. É um trabalho ousado, mas temos que enfrentar esse leão para que o cafeicultor possa com tranquilidade produzir o café de qualidade que Caratinga exporta para o mundo inteiro”.

PROBLEMA X SOLUÇÃO

“O Alcides levantou a questão da queda de energia, no período da safra de café, em uma conversa que tivemos durante o Circuito Mineiro de Cafeicultura, no mês de setembro deste ano. Esta questão é bem específica das regiões produtoras de café e a nossa região, pela predominância da monocultura cafeeira, sem que se tenha uma demanda de energia equivalente em outras épocas do ano, a questão se torna mais complexa”, explica o agente de Relacionamento de Clientes Especiais do Poder Público, Mauro Cesar.

Mauro esclarece que a sobrecarga de energia pode afetar as redes elétricas e causar interrupções, por isso é dever do consumidor avisar a Cemig quando for necessário um aumento de carga significativo, pois pode ser preciso até mesmo uma readequação da rede elétrica. “Quando nós, clientes da Cemig, e aí eu também me incluo, vamos até a empresa e solicitamos que ela nos forneça a energia elétrica, informamos a nossa carga, ou seja, preenchemos um formulário informando todos os equipamentos que possuímos que irão precisar de energia. Depois, disto, a gente compra um monte de equipamentos elétricos, mas não informa a Cemig. Com o homem do campo não é diferente, ele compra um secador de café, o vizinho também, todo mundo bota para funcionar e a rede de energia, que está preparada para atender somente o que ele tinha informado no início, não aguenta”.

Para Mauro Cesar, o primeiro passo para a solução do problema é uma parceria entre o produtor e a Cemig, numa “visão de mão dupla”. “Que o cliente nos forneça a informação da sua carga, os equipamentos que ele possui que precisam de energia elétrica para trabalhar, e vale lembrar que não é somente o secador de café, para que a empresa possa planejar o que deve ser feito. Propomos ao secretário que a Secretaria de Agricultura, através das associações e sindicatos, mobilize os produtos para que possam ser orientados neste procedimento, o que foi prontamente aceito. Gostaria de agradecer ao Secretário Alcides por nos receber, sempre com muito carinho; à sua equipe que é parceira nossa em todos os momentos; E dizer ao produtor rural que nos ajude para que juntos possamos vencer mais este desafio”.

REDIMENSIONAMENTO DE REDE

Anderson Ferreira, superintendente de Coordenação de Relacionamento com Agentes Públicos afirma que a Cemig tem realizado visita às prefeituras da região, com a intenção de estreitar os laços e saber as demandas de cada localidade. “Dentro da lógica que nosso governador passou pra nós, para a diretoria da Cemig, precisamos sem dúvida nenhuma, ouvir para governar. E esse ouvir de fato é entender todas as demandas, compreender aquilo que nossa população precisa. Especificamente aqui na secretaria, o que nossos produtores rurais precisam no que tange o assunto energia elétrica e, a partir disso, tomar ação, elaborar propostas, para que possamos continuar nosso atendendo nosso cliente com a qualidade que a Cemig presta nos últimos anos, por isso que foi considerada uma das melhores energias do Brasil. O foco é esse, ouvir, compreender, estudar, para implementar ações que solucionem os problemas apresentados”.

Em Caratinga, buscando atender a demanda apresentada pelos produtores rurais, a Cemig irá estudar a possibilidade de readequar a rede elétrica. “Quando a Cemig instalou a rede para atender aos produtores rurais anos atrás, existia um perfil de consumo normalmente residencial. O próprio secretário disse que nos últimos anos a maioria dessas pessoas começou a adquirir muitos equipamentos, secadores para trabalhar o café, por exemplo; e a partir disso a unidade consumidora precisa de mais energia. O que falta e combinamos aqui para cobrir essa lacuna é que o produtor informe para a Cemig qual é esse novo perfil de carga que ele está usando. A partir desta informação, a Cemig vai fazer os estudos para que possamos fazer um redimensionamento na rede. Às vezes hoje existem alguns problemas por falta de informação, as pessoas aumentam sua carga, seus equipamentos e não informam esse aumento para a Cemig. Precisamos mapear, saber qual equipamento está sendo comprado, qual tipo de equipamento e de motor. São informações técnicas para elaborar o estudo de reforço de rede. Faço um balanço muito positivo dessa reunião, entendo que essa parceria agora com a secretaria de Agricultura, vamos ter essas informações e fazer os estudos necessários, beneficiando todo mundo”.

O diretor de Agronegócio, José Corintho, afirma que uma equipe já está sendo mobilizada para realizar os estudos. A primeira área contemplada será o distrito de Santa Luzia. “Expectativa muito boa, com essa parceria com o Mauro que sempre nos atendeu muito bem. A Agricultura também vai disponibilizar um técnico para acompanhar. Essa preocupação tem que ser colocada em prática para evitar que o produtor na época de colheita não tenha uma demanda de carga necessária para movimentar o maquinário que está adquirindo. Não ter transtornos na hora da colheita e perder a qualidade do café. A região de Santa Luzia vai ser a primeira a ser atendida, posteriormente, vamos passar para os outros distritos. Essa articulação da Secretaria de Agricultura junto com a Cemig está sendo muito satisfatória, é uma união de forças”.