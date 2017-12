Alunos da Escola Princesa Isabel inovam e lançam livro de poesias com temas de Física

CARATINGA – A Escola Estadual Princesa Isabel, em parceria com a Editora Funec, lançará no dia 11 de dezembro, segunda-feira, na sede da escola, um livro desenvolvido pelos alunos da 2ª série do ensino médio e organizado pelos professores Noé Neto, Cleudsmar Menezes e Valéria Costa.

A coletânea é formada por 43 textos, sendo três dos professores participantes e uma amostra de 40 textos dos mais de 150 produzidos pelos alunos ao longo do projeto. O prefácio da obra é assinado pelo já consagrado escritor caratinguense, colunista do Diário de Caratinga e parceiro da escola, professor Walber Gonçalves de Souza.

Segundo a direção da escola o livro ‘Versificando a Física’ é a culminância de um projeto interdisciplinar (Língua Portuguesa / Física), desenvolvido ao longo do ano letivo de 2017. Nesse projeto os alunos desenvolveram textos, com temáticas diversas, utilizando termos relacionados à física. Elaine Lucas, diretora da escola, destaca que: “O objetivo central desse projeto foi desenvolver a escrita e a leitura, despertando nos alunos a observação da presença da ciência, mais especificamente a física, em seu cotidiano”.

Segundo o professor Noé Neto, após a escrita dos textos, os mesmos foram apresentados e debatidos amplamente entre alunos e professores, resultando assim no aprimoramento do texto ou até mesmo em sua reescrita, buscando harmonizar o aspecto poético e dar concordância os termos científicos utilizados.

“Seja falando de amor ou ódio, de vida ou morte, de chegada e partida ou simplesmente descrevendo leis da física, os alunos brilhantemente percorreram os caminhos dessa ciência investigativa de forma inovadora e poética. Posso afirmar que esse foi um trabalho de lapidação dos conceitos, fruto de muito esforço conjunto, que poderão ser sentidos na leitura do livro”, afirmou Noé Neto.