Câmara realiza entrega de títulos honoríficos

CARATINGA – A noite dessa sexta-feira (01) foi de festa no Centro de Convenções Dário Grossi da Unec. Os vereadores de Caratinga fizeram a entrega de 104 títulos honoríficos a personalidades que são destaques na sociedade.

A sessão solene foi dirigida pelo presidente Valter Cardoso de Paiva, onde foram entregue os títulos de cidadania honorária, mérito legislativo e mérito desportivo.

O salão do Unec ficou repleto de familiares e amigos dos homenageados. Em nome dos homenageados com o título de cidadania honorária, o orador foi e diretor financeiro da Credcooper, Anderson Miguel Rodrigues. Representando os agraciados com o mérito legislativo, fez uso da palavra a jornalista Poliana Tupinambá e em nome dos homenageados com o mérito desportivo, o discurso foi realizado Éverton Roberto da Silva.