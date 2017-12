PC de Inhapim recupera moto roubada e prende três suspeitos

Armas de fogo e drogas também foram apreendidas

INHAPIM – Segundo delegado Afrânio Marcos, a equipe de investigações tem realizado incursões diárias há praticamente um mês em São Domingos das Dores, e tomaram conhecimento na manhã de quarta-feira de um roubo bastante ousado, por parte de dois autores que portando arma de fogo renderam em uma estrada vicinal que liga São Domingos das Dores ao município de Inhapim, um trabalhador e roubaram sua moto.

Depois de um trabalho exaustivo de investigação, os policiais recuperaram na manhã desta quinta-feira (30) a moto intacta, o capacete e conseguiram capturar o menor e o maior que efetuaram o roubo.

Com a prisão dos dois indivíduos, continuaram as investigações, e chegaram ao receptador da moto, bem como a dois traficantes, que estariam adquirindo o veículo roubado em troca de drogas. Foram presos Siderley Junior dos Santos, de 20 anos, Júlio Cezar da Silva, 23, Walace de Assis, 20, e encaminhados ao presídio local.

Ainda de acordo com o delegado, os investigadores conseguiram localizar em meio a um cafezal a metade de uma barra de maconha e as armas utilizadas no crime, uma garrucha e uma espingarda. “O trabalho da PC de Inhapim continua forte, são três criminosos perigosos retirados de circulação”.

Siderley tem passagem por receptação, Walace, por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor. Já Júlio Cezar e o menor não possuíam passagens.

Os três maiores foram autuados por roubo, corrupção de menor, associação ao tráfico de drogas, porte de arma de fogo ilegal e receptação. O menor foi ouvido e o delegado pediu sua internação compulsória.