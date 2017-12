Estudantes da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira são destaque na OBMEP 2017

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira, do Córrego do Lage, mais uma vez é sinônimo de orgulho para Santa Bárbara do Leste. Quatro estudantes da instituição se destacaram na 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- OBMEP 2017. Adriano Mendes dos Santos e Aníbal Pereira de Araújo Neto ganharam medalhas de bronzes e; Kenedy Lucas Silva e Jhyly Stefany Moura Silva receberam menção honrosa.

Segundo o professor de matemática e orientador dos estudantes, Tiarllys Eduardo Teixeira, durante todo o ano é realizado na escola um trabalho direcionado para a Olimpíada, com o objetivo de incentivar os estudantes a se destacarem cada vez mais. Para o professor, a OBMEP tem sido transformadora na vida dos jovens, “pois além do reconhecimento que vem através da medalha ou da menção honrosa, eles se sentem autoconfiantes para buscarem um desenvolvimento cada vez maior por méritos próprios, com base na educação”.

Segundo o professor, os medalhistas irão ganhar bolsas de estudos para participar de um curso com duração de um ano, no Programa de Iniciação Científica (PIC), além de uma bonificação mensal, no valor de 100 reais (também durante um ano).

O jovem Adriano Mendes dos Santos está no nono ano e disse que se sente cada vez mais motivado, graças ao apoio que recebe do professor Tiarllys e de toda a equipe da escola. “Eu já ganhei duas menções honrosas, uma em 2015 e uma 2016 e esse ano sou medalha de bronze. Sinto que tenho evoluído cada vez mais e nos próximos anos vou me dedicar para conquistar a medalha de ouro”, destacou.

O medalhista Aníbal Pereira fez a prova pela primeira vez e disse que recebeu muito apoio para alcançar essa vitória. “O professor Tiarllys me incentivou desde o começo do ano a estudar muito para conquistar essa medalha. Eu fiquei muito feliz com o resultado e vou continuar estudando para que possa me destacar cada vez mais”, ressaltou o aluno.

Adriano e Aníbal compartilham do mesmo sonho. Eles dizem que pretendem continuar estudando para que, no futuro, possam se tornar engenheiros civis.

Segundo a diretora Kátia Alves Valente, o professor Tiarllys Eduardo leciona há 13 anos na escola e se dedica muito para que os estudantes busquem sempre o desenvolvimento através da educação. Kátia ressaltou que após os quatro alunos se classificarem para a segunda fase da OBMEP, o professor orientou os jovens voluntariamente, fora do horário de aula, dando aulas particulares gratuitas. De acordo com a diretora, “o trabalho realizado pelo professor enaltece ainda mais a educação desenvolvida pelos profissionais da rede municipal de ensino”. Para ela, Tiarllys “é um exemplo de dedicação, incentivo e amor aos alunos e a profissão”.

Para a prefeita Wilma Pereira, essa conquista dos estudantes é motivo de grande orgulho. Ela ressaltou que através da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura não medirá esforços para que o trabalho desenvolvido nas Escolas seja cada vez mais eficiente. Segundo a Prefeita, incentivar os alunos é aponta para um caminho fundamental, onde a Educação será sempre a verdadeira “Porta de Entrada para um Futuro Melhor”.