Coral Mariana Azevedo Leitão apresenta a Cantata de Natal 2017 nesse domingo (3)

CARATINGA – A Cantata de Natal 2017 do Coral Mariana Azevedo Leitão, uma parceria da Rede de Ensino Doctum e da Escola Estadual Princesa Isabel, que acontece há 14 anos em Caratinga, será realizada nesse domingo (3) às 19h30 na Praça Cesário Alvim, em frente às escadarias da Escola Princesa Isabel. O tema dessa edição é “Um Canto pela Paz”, sob regência da maestrina Heloísa Kênnia. O evento reunirá toda a comunidade escolar, além de amigos e convidados, com belíssimas apresentações de música e teatro que abrem as festividades natalinas.

Durante a semana, ocorreram os ensaios do Coral. Pamella da Silva Rocha, que ajudou na organização dos ensaios, tem as melhores expectativas para esta grande noite. “Convido todos a compareceram à Cantata de Natal. Nos dedicamos muito durante os ensaios para apresentar à comunidade uma apresentação inesquecível, que ilumine muito o nosso fim de ano”.

Para a estudante Emanuela Martins dos Santos, celebrar o Natal em mais uma edição da Cantata é uma grande alegria. “Este é o terceiro ano que eu participo. A cada edição busco melhorar cada vez mais, e todos da equipe temos nos dedicado ano após ano. Tenho certeza que a apresentação de 2017 será maravilhosa”.