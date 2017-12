Colégio Genoma realiza projeto Escritor Mirim

CARATINGA – O projeto Escritor Mirim, realizado pelo Genoma, teve seu fechamento com chave de ouro na última segunda-feira (20). O evento aconteceu no salão de festas do América Futebol Clube com o lançamento de livros e sessão de autógrafos dos autores mirins que cursam o Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano). O salão do clube ficou completamente lotado por pais, alunos e convidados. Em Caratinga, o projeto teve início no 1° semestre de 2017, quando foi escolhido um gênero textual e a partir daí foram realizadas as produções dos textos para o livro.

Mais de cinquenta alunos participaram do projeto. O tema escolhido foi “O Anonimato” e os escritores mirins tiveram a oportunidade, não só de colocar a prova seus conhecimentos de português, como soltar a imaginação e talento.

O diretor geral do Genoma, Rodrigo Cunha, explicou sobre o projeto que acontece em toda rede Genoma. “Essa iniciativa provoca ao aluno incentivo a escrever, despertando seu senso crítico, posicionamento e demostrando sua capacidade imaginativa e de escrita. Projeto já está na sua 5ª edição, e pela primeira vez em Caratinga. Os alunos escrevem os livros e nós editamos. É muito emocionante assistir a concretização deste projeto, emocionante ver alunos autografando os livros, os pais participando, a cidade apoiando. Todos os autores compareceram, isso incentiva a continuidade do projeto”.

Segundo a diretora do Genoma Caratinga, Liliane Silva, “o foco é estimular a imaginação e oferecer caminhos para a construção de um texto de autoria de cada estudante do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano). O projeto foi um sucesso”, avaliou a diretora.

O evento contou ainda com um coquetel, com direito a bar com bebidas sem álcool, música ao vivo e números apresentados pelos alunos.

ALUNOS PARTICIPANTES

6º ano Caratinga

Ana Clara de oliveira e Souza

Arthur Soares Correa Moura

Beatriz D’Ávila Correa Moura

Camila Nascimento de Oliveira

Gabriela Fonseca Domingos

Guilherme Rodrigues de Souza

Gustavo Henrique Fernandes Nascimento

Gustavo Paiva Martins

Heitor Lucas Teixeira Soares

Henrique Asafe Reis de Rezende

João Rihan Martins Lauar

João Victor Laignier Rodrigues

Julia Lopes Moscone

Karolayne Elisia dos Santos Sabino

Lara Viana Rodrigues Luttembarck

Luiza Antonieto Franco

Maria Cecilia Marques Andrade

Maria Eliza Santana de Paiva Faria

Maria Fernanda Vasconcelos Franca

Maria Julia Rebelo Teixeira

Rafael Assis Peixoto

Rafael Santana Souza

Samuel Augusto de Paiva Oliveira

Sophia Rocha Anselmo Sobreira

Thiago Toledo Nogueira

7º ano Caratinga

Amanda Santos Oliveira

Anna Clara Costa Freitas

Andressa Vilela Silva

Fernando Ferreira Pena Lopes Junior

Gabriele Rodrigues Lima

Gustavo Bárbara Moreira

Isabelly Panza

Jéssica Leal de Sá Melo

Kaike Vieira Silva Souza

Lavinia Souza Gomes

Maria Alice de Paiva Freitas

Maria Beatriz Caetano Henrique

Maria Fernanda Guedes Bonfim

Mariana Gonçalves Santos

Mel Lopes Clemente

Otavio Carraro Hudson

Paula Oliveira Lopes

Rafael Sena Carli

Rogério de Moreira Faria Junior

Sthefany Gonzaga de Oliveira

Yasmin Gabrieli Silva de Queiroz

8º ano Caratinga

Guido Lopes Machado

Kamilly Victória Soares Ramos

Luana Rocha Anselmo Sobreira

Lucas Moreira Souza Andrade

9º ano Caratinga

Daniel Tebas Costa

Leticia Fernanda Gonçalves Acaroni

Luiz Augusto Dias Martins

Maria Eduarda Santos Rodrigues

Maria Julia Cunha de Sá Gonçalves