62º Batalhão da Polícia Militar é inaugurado

Com emenda do deputado Adalclever Lopes, Batalhão foi contemplado com dois carros e duas motos. Solenidade contou com as presenças do governador Fernando Pimentel e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró de Lourdes

CARATINGA – O governador Fernando Pimentel participou na manhã de ontem, da solenidade de inauguração da nova sede do 62º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, o governador conheceu as novas instalações, localizadas nas dependências de uma antiga escola que passou por uma ampla reforma para receber a unidade policial, com investimento de R$ 1,69 milhão.

Durante o ato, foram entregues dois carros e duas motos para uso da corporação. Os recursos para a obra e a aquisição dos veículos são oriundos de emendas parlamentares do deputado estadual Adalclever Lopes.

O governador destacou que o estado está registrando queda nos índices de criminalidade. “Tenho duas palavras. Uma é de alegria muito grande de estar aqui atendendo uma reivindicação, um anseio antigo da cidade, que era ter um Batalhão de Polícia com instalações adequadas e novas. Mas também compartilhar o sentimento muito forte do compromisso que nós temos com a segurança do Estado. Nós conseguimos, e isso não é pouca coisa, reverter a curva da criminalidade. Em Minas Gerais, os índices de criminalidade estão caindo significativamente. Basta olhar em volta para ver o que está acontecendo nos estados vizinhos. O que nós queremos é criar um ambiente de paz, de prosperidade, onde as pessoas possam criar suas famílias, ter seus negócios, ter as suas esperanças e os seus sonhos em um ambiente mais tranquilo e de segurança. É para isso que nos esforçamos”.

Fernando Pimentel lembrou que, mesmo com as dificuldades orçamentárias do Estado, o governo tem apoiado as ações em segurança pública. “Nós estamos enfrentando a crise em Minas não é com choradeira, não é com reclamação, não é ficando pelos cantos lamuriando. É trabalhando, que é o que sabemos fazer. Assim, a crise vai sendo superada”, afirmou, ressaltando a harmonia existente atualmente entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e Ministério Público. “Vamos fazer um agradecimento ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público que, mantendo a sua independência e autonomia, estão sempre ao lado dos mineiros e das mineiras para buscar soluções para a crise”, concluiu o governador.

O deputado Adalclever Lopes lembrou que a obra para abrigar o novo Batalhão envolveu também uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação. “Essa inauguração contou com a parceria da população e da Secretaria de Educação, já que funciona em uma antiga escola. Agradeço a Deus a oportunidade de estar em Caratinga, de voltar com o governador do estado, pois Caratinga recebeu maior número de obras no governo Fernando Pimentel, o senhor não só pagou os recursos das emendas, como reformou toda rede física das principais escolas. Quero agradecer ao governador em nome do povo de Caratinga e que Deus continue nos abençoando tendo sempre esse governador parceiro da cidade, como temos”.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, as novas instalações irão se refletir no serviço prestado à comunidade. “Este é um momento de muita alegria, pois sabemos quão difícil é alcançarmos uma conquista como essa. Esta nova sede vai além de melhores condições de trabalho e atinge a comunidade, a cidade e o entorno. O Batalhão com essa estrutura reconhece o trabalho dos policiais, os deixa motivados, e isso se reflete na prestação de serviço”. Segundo ele, o Estado fecha o ano de 2017 com queda entre 15% e 17% nos índices de crimes violentos. “É um quadro de queda importante depois de oito anos de ascensão desses números”, disse.

O comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel Sérgio Renato, disse que Batalhão foi criado há dois anos e meio e era um sonho muito grande para Caratinga e região, ter uma unidade à altura que o povo merece. “É uma data muito especial, pois estamos inaugurando um prédio digno para a PM trabalhar e prestar um melhor serviço à sociedade”.

Sobre efetivo, o comandante disse que aumentará, conforme dito pelo coronel Helbert Figueiró. No mês de dezembro dez militares devem vir para o Batalhão e em maio de 2018, quando se formam 260 recrutas, parte também virá para a cidade.

ESTRUTURA

A unidade tem uma área de atuação sobre 22 cidades da região, com três companhias, oito pelotões, 16 destacamentos e um sub-destacamento. O Batalhão é subordinado à 12ª Região da Polícia Militar. Em junho de 2015, a 22ª Cia da Polícia Militar foi elevada à categoria de Batalhão e passou a ser designado como 62º BPM, sendo comandado pelo tenente-coronel Sérgio Renato da Silva.

A nova sede tem dependências mais amplas, com diversas salas destinadas para todos os departamentos deste Batalhão. O 62ª Batalhão é conhecido como “Guardião das Palmeiras”, conforme lei municipal nº 3.231/2011, como forma de valorizar a referência dada à cidade de Caratinga, que é conhecida como “Cidade das Palmeiras”.

PRESENÇAS

Também participaram da inauguração os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Agricultura, Pedro Leitão, de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, de Educação, Macaé Evaristo, de Transporte e Obras Públicas, Murilo Valadares, de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson Ribeiro, de Segurança Pública em exercício, Ailton Aparecido, os presidentes da Codemig, Marco Antônio Castello Branco, da Copasa, Sinara Meireles, e da Epamig, Rui Werneck, além do chefe da Polícia Civil, João Octacílio Silva Neto, do comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Cláudio Roberto da Silva, e do chefe do Gabinete Militar do governador, coronel Fernando Arantes

Participaram ainda do evento, em Caratinga, os deputados estaduais João Magalhães, André Quintão, Vanderlei Miranda, Celise Laviola e Rosângela Reis, além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.