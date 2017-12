Motociclista morre em acidente na BR-116

DA REDAÇÃO – Um acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira (29) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida. A colisão aconteceu no km 558,5 da BR-116, entre Santa Bárbara do Leste e Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu, e envolveu uma moto, placa de Santa Bárbara do Leste, um caminhão-baú, placas de Ubaporanga.

Conforme informações, o caminhão-baú seguia sentido Dom Corrêa/Santa Bárbara do Leste, quando a moto, que era pilotada por Sidney Gabriel de Oliveira, 26 anos, e tinha Marco Vinícius de Oliveira Cardoso à garupa, fez uma conversão para entrar na rodovia e seguiria sentido Santa Bárbara do Leste, quando houve a colisão. Sidney morreu no local enquanto Marco Vinícius foi socorrido pelos bombeiros Anjos de Resgate e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Valdinei dos Santos, 30, era quem dirigia o caminhão. Ele não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e as causas serão apuradas.