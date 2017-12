Aposentado é vítima de roubo e bandidos levam mais 70 mil reais

DA REDAÇÃO – Um aposentado, 81 anos, foi vítima de roubo e os bandidos levaram R$ 70.115,00. O crime aconteceu no córrego Mamixa, zona rural de Vermelho Novo.

Na manhã de quarta-feira (29), os militares foram avisados que na noite do dia anterior, ocorreu um roubo no córrego Mamixa. Segundo a pessoa que fez contado com a PM, a vítima só conseguiu se comunicar na quarta-feira.

Os policiais foram até a casa do aposentado e ele disse que por volta das 20h de terça-feira (28), alguém chamou por seu nome, e quando ele foi atender, acabou rendido por dois indivíduos. A vítima disse que não esboçou reação, mas mesmo assim foi jogada em cima de um sofá e teve uma arma apontada para o seu rosto. Conforme a vítima, os autores queriam um revólver e dinheiro. O idoso contou que não possuía mais o revólver e entregou 115 reais aos bandidos. Porém, os autores reviraram móveis e objetos e encontraram 70 mil reais.

Após o crime, os autores fugiram. A vítima não soube precisar as característica dos bandidos, e apenas disse que ambos tem pele clara, que um é alto enquanto o comparsa é baixo e que trajavam roupas escuras e usavam capacetes.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até final dessa edição.