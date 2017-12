Governador de Minas anuncia ações para Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – O prefeito municipal de Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, acompanhado de seu assessor de gabinete, Jadir Macedo, e de secretários municipais, participou ontem do Fórum Regional de Governo. A iniciativa, um dos pilares da administração estadual, teve como objetivo incluir a população no processo de planejamento das ações governamentais, monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma regionalizada.

Durante o evento, o governador de Minas, Fernando Pimentel anunciou ações de seu governo na região, como o início da licitação para a obra no trecho da MG-760, entre Vargem Alegre e Revés de Belém, que já está com o projeto executivo de engenharia concluído e deve ser iniciada no início de 2018.

“Falar para vocês das obras, das entregas desse modelo de governo que o Fórum simboliza, é desnecessário. Mas queria acrescentar aqui uma notícia que vai agradar a todos. Vamos abrir a licitação da estrada de Vargem Alegre a Revés de Belém, que é uma reivindicação antiga da região”, discursou.

SEGURANÇA PÚBLICA

Após o Fórum, o prefeito William se reuniu com Júlio Dimas, assessor institucional da Secretaria de Segurança Pública, a quem entregou um ofício solicitando melhorias na segurança para o município.

“Por meio de ofício, solicitamos ao governo que nos ajude a encontrar soluções para os problemas relacionados à segurança pública. Precisamos contar com um maior apoio e investimento do Estado no sentido de fortalecer esse sistema em defesa da vida e dos patrimônios”, explicou o prefeito.

Dentre as alternativas propostas por William, estão a ampliação do quadro de efetivos de segurança pública para proteger o município, em seus pontos mais suscetíveis à prática de crimes, a aquisição de novas viaturas e de outros equipamentos para o setor.

