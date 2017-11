17º FESTIVAL DE DANÇA DA ESCOLA JAIRO GROSSI

Com o tema “circo”, apresentações emocionaram adultos e crianças que lotaram o Ginásio do UNEC

CARATINGA – Fantasia, alegria e encanto passaram palco do Ginásio Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do UNEC. No último sábado (25), a Allegro Escola de Dança Jairo Grossi apresentou seu 17º Festival de Dança. Para tudo estar perfeito, foi preciso muita preparação pra que a magia acontecesse e contagiasse o público.

Um grampo aqui, um retoque na maquiagem ali. Aperta um botão na fantasia. Antes de abrir as cortinas e acender as luzes para começar a diversão, muito trabalho é feito nos bastidores: 130 bailarinos se prepararam com muita dedicação e carinho para as vinte apresentações. A diretora da Escola de Dança Allegro, Keké Rodrigues, contou que o “Festival Respeitável Público” este ano apresentou o tema “circo” e também fez uma alusão ao público que acompanha o trabalho do balé há 17 anos.

“A gente trabalha com o tema desde o início do ano. Nós terminamos o festival pensando no tema do ano seguinte. E desde o princípio do ano a gente vem estudando o tema, o figurino, a música. A nossa ideia era continuar com a magia que nós trouxemos no ano passado, quando fizemos “Disney”, e trazer um pouco mais de alegria”, explicou Keké Rodrigues.

O evento já se consolidou como apresentação cultural na cidade e envolve alunos e familiares. As apresentações foram variadas: desde crianças de dois, três anos, até um grupo de mães, que há dez anos dançam balé, também subiu ao palco pra fazer parte da fantasia. “A gente supera limites e é uma viagem fantástica. Cada ano, o desejo de voltar e participar desse sonho é muito grande. Dançar é uma coisa que vem da alma, é uma coisa que nos dá uma sensação de liberdade”, contou Lucimar Stocker, que dançou este ano.

O balé tem o poder de transformar o corpo e a mente. A aluna Bárbara Coelho contou sua experiência: “Eu faço balé desde pequenininha, sempre gostei, e com o passar do tempo eu fui ficando mais velha e ele começou a fazer parte de mim. Eu não me vejo mais sem fazer. Eu danço com muito amor no coração”.

Essa emoção não é só pra quem dança. É também para quem participa do evento. A mãe Cleunice Capella fala da filha de cinco anos que dança pela primeira vez no Festival da Escola Jairo Grossi: “Nossa, é muita emoção. Primeira vez aqui na Jairo. Estou muito feliz que ela desenvolveu desde o começo, mas também não poderia ser diferente, com a tia Keké, ela se apaixonou. Foi paixão à primeira vista. Ela desenvolveu muito bem, a família toda está muito emocionada”.

Mais de mil pessoas assistiram ao tradicional Festival de Dança neste sábado. Keké agradeceu aos alunos e aos pais: “A gente espera que supere as expectativas de todos. Nós nos dedicamos muito a isso, todos se dedicaram muito a isso, as bailarinas e os bailarinos. Então o que a gente espera é superar as expectativas mais uma vez de todo mundo, corresponder ao carinho, à confiança que os pais depositam em nós já há tantos anos”.