Alunos do 5º Período de Ciências Contábeis da Doctum realizam Feira de Negócios

Alunos vivenciam experiências e demonstram estar preparados para o mercado de trabalho

CARATINGA – Nessa segunda-feira (27), às 19h30, os alunos do 5º período do Curso de Ciências Contábeis, realizam a Feira de Negócios. Quatro equipes de alunos, apresentaram no pátio principal da Doctum Caratinga, quatro empresas, cada uma delas, foram criadas com base em pesquisa de mercado, plano de negócios, envolvimento, e espírito empreendedor e criativo de cada um dos alunos e dos professores que colaboraram e apoiaram a realização dos projetos. O evento é o resultado prático dos trabalhos que os acadêmicos têm desenvolvido desde o primeiro período do curso.

A Feira de Negócios é o fechamento de todo o processo de estudo que iniciou no primeiro período de Ciências Contábeis. Segundo a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis Sílvia Martins, “nesse trabalho eu tive a oportunidade de ver a criação e o crescimento das empresas, eu fiquei muito feliz com resultado final, e como os alunos agregaram conhecimentos com o desenvolvimento dessa atividade”. A Feira de Negócios coloca em prática tudo o que os alunos estudaram no decorrer do curso. “Eu avalio a feira, como muito positiva e pude perceber a qualidade dos trabalhos apresentados, o que tem sido o diferencial do evento, cada semestre nós nos surpreendemos com o plano de negócios que são apresentados”, completa Sílvia.

Foram 4 Planos de Negócios apresentados, a primeira equipe criou a empresa “Super Natural”, com objetivo produzir sucos naturais com objetivo de focar nas pessoas que querem ter uma vida mais saudável. A empresa prepara sucos com diversas combinações, como a linha detox, a linha de sucos verde, e a longo pretendem agregar lanches, saladas de frutas e chás. Segundo Mariana Medina, do 5º período de Ciências Contábeis, membro dessa equipe, “o evento foi muito interessante, pois pudemos agregar muitos valores, através da criação dessa empresa, descobrimos coisas que nem sabíamos que existia numa empresa, acho que nosso plano de negócios ficou bem interessante, e essa foi uma experiência bem gostosa de fazer”.

Já a segunda equipe, criou o Supermercado Bom Preço, o aluno Jonathas Martins Rodrigues, membro dessa equipe, disse “com esse trabalho, aprendemos os passos para construir o plano de negócios, vivenciamos na prática, e acompanhamos através de pesquisas o que seria necessário para agregar em nossa empresa”.

O terceiro grupo, criou a uma empresa virtual que se chama “O Shopping”, é uma empresa já estabilizada no mercado, já tem site e está a disposição de nossos clientes. Diz a aluna Brenda, que faz parte desse grupo, e complementa “durante o desenvolvimento dessa empresa, a gente se sente uma verdadeira empresária, não parece que é uma empresa fictícia, parece que realmente estamos ali vendendo algo, e isso é realmente gratificante”.

O quarto grupo, criou a empresa Riall Atacadista, que oferece o diferencial de ser uma empresa rápida, com entrega imediata. Leonardo Vieira de Souza, aluno do 5º período de Ciências Contábeis, membro desse grupo comentou: “Nós crescemos muito, ao desenvolver este trabalho, essa experiência nos proporcionou uma oportunidade muito boa, para elaborar uma empresa e ao seguir todo o passo a passo, cada etapa, elaborada, parecia ter sido real”.

Os acadêmicos receberam orientação dos professores do curso, em especial o professor de Ciências Contábeis, Josester Teixeira, que orientou para que os trabalhos fossem tratados como uma empresa que pode falir, que pode quebrar, mas também pode crescer, expandir e como agir diante das dificuldades. Os trabalhos foram avaliados pelos próprios acadêmicos, e as notas variaram entre 8, e 10. Os alunos passaram por todo um processo de criação de empresa, inclusive a viabilidade do negócio, de conhecer o mercado, estudar o que o mercado enseja, enfim, por isso, esses alunos estão preparados para assumir uma empresa real, destaca a Coordenadora do curso, Sílvia Martins.

O professor Alexandre Leitão, diretor institucional da Rede de Ensino Doctum, salientou: “Nós formamos empreendedores, onde os alunos irão encontrar uma realidade em que deverão apresentar um negócio diferenciado, com criatividade, desenvolvimento para que a sociedade tenha possibilidade de utilizar. Nós estamos formando alunos, com condições para enfrentar o mercado de trabalho sendo ele empregado ou proprietário do negócio, mas com certeza, ele será um empreendedor inovador”.