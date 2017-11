Tentativa de homicídio no Anápolis

CARATINGA – Um homem, 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (28) na travessa Manoel de Paula, bairro Anápolis. A Polícia Militar fez levantamentos e já tem nomes de dois suspeitos.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu informações de que indivíduo deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e que ele teria sido alvejado por disparo de arma de fogo. Uma equipe da PM foi até a UPA e conversou com a médica que atendeu a vítima. Ela descreveu que o tiro entrou no braço esquerdo e o projétil se alojou na região cervical, causando ainda fratura de costela.

Os militares conversaram com a vítima e ela relatou que estava em sua casa, mas quando abriu o portão, surgiu um indivíduo que efetuou o disparo. Após o crime, esse indivíduo fugiu junto de um comparsa. A vítima disse que não conseguiu reconhecer o autor. Ao ouvir o disparo, o pai da vítima a levou até a UPA.

Ainda conforme a vítima, ela vinha sendo ameaçada de morte por um jovem que reside no bairro Doutor Eduardo. Os militares foram até a casa desse suspeito, mas ele não estava no imóvel. Um familiar disse que esse rapaz, no momento do crime, estaria num bar e que ele não teria envolvimento com essa tentativa de homicídio.

Outra hipótese levantada pela vítima é que os autores poderiam ser dois homens que já tentaram contra sua vida e vinham lhe ameaçando. Um desses citados foi encontrando na praça do bairro Doutor Eduardo e ele informou que estava nessa praça quando aconteceu o crime.

Durante os levantamentos, os militares foram informados que a vítima é suspeita de vários furtos em residências no bairro Doutor Eduardo.

A vítima continuava internada da UPA até o final dessa edição e os autores ainda não tinham sido identificados.