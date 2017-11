Adalclever Lopes consegue recursos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

R$ 1 milhão será liberado nesta quinta-feira (30)

DA REDAÇÃO – Trata-se de uma boa notícia para Caratinga e região. Na noite de ontem, a assessoria do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Adalclever Lopes (PMDB), entrou em contato com a redação e informou que nesta quinta-feira (30) será liberado um recurso na ordem de R$ 1.000.000,00 para o setor de saúde. A verba está empenhada desde ontem e será repassada ao Fundo Municipal de Saúde de Caratinga, que a reverterá ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Neste ano, a crise no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora se agravou e a unidade de saúde chegar a cessar os atendimentos temporariamente. Depois, gradativamente, os atendimentos foram retomados.

Um ponto determinante para essa retomada aconteceu no dia 27 de outubro, quando houve uma reunião em Belo Horizonte, que contou com as presenças de Adalclever Lopes, do secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, e de lideranças da região. Na ocasião, o presidente da ALMG enfatizou que a união era de extrema importância para o atendimento adequado e eficiente aos cidadãos de Caratinga e região.