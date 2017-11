Governo de Minas contempla 223 municípios com entregas de veículos para a saúde

Foram distribuídos 259 carros para atenção primária de saúde de entidades e prefeituras. Caratinga e outros municípios da região estão entre os contemplados

BELO HORIZONTE – O governador Fernando Pimentel entregou, ontem, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, 259 veículos a 213 prefeituras municipais, 12 entidades e um consórcio público. O investimento é de R$ 13,1 milhões, com recursos originados de emendas parlamentares estaduais. Caratinga e outros municípios da região estão entre os contemplados.

Os carros serão utilizados para transporte de passageiros na atenção primária de saúde de 223 municípios mineiros. Ao lado do secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, o governador assinou despacho governamental determinando que sejam destinados R$ 19,4 milhões para compra de equipamentos de informática para Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Desde o início da gestão, em 2015, o Governo do Estado já entregou 1.821 veículos para a área da saúde em municípios de todos os Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais. “A entrega desses veículos reforça a capacidade de transporte que atende a atenção básica em todo o território mineiro”, afirmou o Sávio Souza Cruz.

O secretário destacou a assinatura do despacho governamental autorizando investimento de cerca de R$ 19,4 milhões para informatizar unidades de saúde. “Essa é uma ação importante que completa o e-SUS, que é uma maneira de a assistência básica operar integrada por computação e deve chegar a 756 municípios. Os demais não receberão porque já receberam do governo federal”, afirmou.

Dentre as entidades contempladas, estão a Associações de Pais e Amigos Excepcionais de Iturama, Elói Mendes e Conceição do Rio Verde, a Casa de Caridade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alfenas), Centro Integral de Saúde São Bento Menni (Divinópolis), Fundação Benjamin Guimarães (Belo Horizonte), Fundação Comunitária de Saúde (Candeias), Hospital Nossa Senhora do Carmo (Carmo da Cachoeira), Santa Casa de Misericórdia (Arcos e Cataguases) e Sociedade Beneficente Anália Franco (Ubá). Além do Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata (Leopoldina).

Modernização

O despacho assinado pelo governador Fernando Pimentel nesta terça-feira determina que a Secretaria de Estado de Saúde adote as providências necessárias para doação de 7.461 equipamentos de informática para Unidades Básicas de Saúde. Os equipamentos serão destinados para a utilização do Sistema de Informação em Saúde (Sisab).

Serão investidos R$ 19,4 milhões que irão garantir mais agilidade no atendimento, a informatização do registro das consultas e maior celeridade dos procedimentos de captação de recursos financeiros para o setor.

O evento contou com a presença de 35 deputados estaduais, além do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes: André Quintão, Anselmo José Domingos, Antônio Lerin, Arnaldo Silva, Bosco, Bráulio Braz, Cabo Júlio, Carlos Pimenta, Celinho do Sinttrocel, Celise Laviola, Cristiano Silveira, Dirceu Ribeiro, Douglas Melo, Duarte Bechir, Durval Ângelo, Elismar Prado, Emidinho Madeira, Fábio Avelar, Fábio Cherem, Fred Costa, Geisa Teixeira, Geraldo Pimenta, Glaycon Franco, Inácio Franco, Isauro Calais, João Magalhães, Leonídio Bouças, Missionário Márcio Santiago, Neilando Pimenta, Noraldino Junior, Roberto Andrade, Rogério Correia, Tony Carlos, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda. O deputado federal Reginaldo Lopes também compareceu, bem como prefeitos e representantes de prefeituras municipais.