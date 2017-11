Equipe do CRAS realiza acompanhamento com os moradores do Lar de Convivência Albertina Maria Nunes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nos últimos meses, a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), tem realizado visitas semanais aos moradores do Lar de Convivência Albertina Maria Nunes. De acordo com a psicóloga do CRAS, Dayane Stefany, o objetivo dos profissionais é promover uma maior interação entre os internos e, acima de tudo, criar um ambiente de descontração e alegria para os “meninos e meninas” que vivem ali.

Na última semana, juntamente com os profissionais que atuam no local, a equipe do CRAS promoveu um momento de recordações com os moradores, em que eles eram incentivados a falar um pouco sobre o que mais gostavam de fazer durante a juventude. Histórias engraçadas e histórias emocionantes foram contadas, trazendo à tona uma interessante troca de experiências, onde todos puderam interagir enquanto grupo e se conhecer um pouco mais enquanto moradores do Lar de Convivência Albertina Maria Nunes.