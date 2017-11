Evento de futebol é sucesso em Ubaporanga

UBAPORANGA – O município de Ubaporanga sediou, entre os dias 15 e 18 de novembro, a Supercopa de Futebol Integração, que faz parte do 1° Circuito Cruzeiro Base Forte de Futebol Itinerante. A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, contou com a participação de várias delegações de diferentes cidades do país.

Dividido em quatro categorias, 2005/2006/2007, 2003/2004, 2001/2002, 98/99/2000, os jogos foram realizados no estádio Cesarino Alves Pereira, na área urbana e no campo do Manchester, zona rural do município. De acordo com a organização do evento, 390 atletas estiveram participando durante os quatros dias de competições.

As equipes campeãs foram a AABB de Caratinga (categoria 2005/2006/2007); Ubaporanga Futebol Clube (categoria 2003/2004), Tigres de Entre Folhas (categoria 2001/2002) e Ipanemense Futebol Clube (categoria 98/99/2000).

Também participaram da competição a Escola de Futebol Santo Antônio de Inhapim, Desportivo Brasília (DF), Escola de Futebol Leopardo da Vila de Santa Rita de Minas, Escola de Futebol Santa Cruz de Frei Inocêncio e Galácticos de Lajinha.

A competição foi coordenada pela empresa Proeefcaar (Promotora de Eventos Esportivos e Captação de Atletas de Alto Rendimento). De acordo com o responsável geral pelo evento, Valdir Silva, essa competição serviu para que os jovens tivessem a oportunidade de mostrar seu futebol para olheiros oficiais do Cruzeiro que estiveram no evento. “Essa foi uma oportunidade grande para esses jovens que têm o sonho de serem jogadores profissionais de futebol. Nós realizamos esse trabalho em parceria com o Cruzeiro buscando descobrir novos talentos”.

Quem esteve na competição para avaliar o desempenho dos atletas foi o olheiro oficial e ex-jogador do Cruzeiro, Gilmar Francisco, que também falou sobre o evento. “A gente fica feliz em poder participar de competições como essa, em nome do Cruzeiro viemos aqui para avaliar os atletas em seus desempenhos e quem sabe dar a eles a oportunidade de se tornarem jogadores profissionais”.

O prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis Rodrigues, destacou a importância da competição. “Hoje estamos com nossos corações muito alegres, porque tínhamos esse sonho de trazer para nossa cidade tal competição, porque assim podemos proporcionar a esses jovens o direito de sonhar e quem sabe realizar esse sonho de ser jogador de futebol, destacando também a importância para a economia da cidade, em que quatro dias de competições movimentou o nosso comércio, só tenho que agradecer a Deus, a nossa equipe de trabalho que não mediu esforços, a toda a equipe da Proeefcaar coordenada pelo professor Valdir, as equipes que vieram abrilhantar o evento e o público da nossa cidade que abraçou a ideia e lotou o estádio. Parabéns às equipes campeãs e a todos que vieram”.