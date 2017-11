Mobilização contra o câncer muda a rotina de Imbé de Minas

Evento conta com o apoio do CASU, que oferece serviços e atendimentos gratuitos em Feira de Saúde

IMBÉ DE MINAS – Uma grande mobilização contra uma das doenças que mais matam no Brasil, mudou a rotina da vizinha cidade de Imbé de Minas na manhã de sábado (25). Foi organizada pela secretaria de Saúde local uma ‘Caminhada e uma Corrida contra o Câncer’. A programação ainda levou à cidade a Feira de Saúde do CASU, Centro de Assistência à Saúde UNEC, que disponibilizou atendimento gratuito à população.

Distante a 56 quilômetros de Caratinga, Imbé de Minas é uma cidade da microrregião de Caratinga. Sua população está estimada em cerca de 6 mil e 500 habitantes, segundo dados do último Senso do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a localidade vê a sua economia girar em torno da agropecuária.

A pacata localidade viu a sua rotina mudar neste sábado, com a realização da ‘Caminhada e Corrida contra o Câncer’, evento que literalmente, movimentou Imbé.

Logo no início da manhã a Praça Santana, no centro, local de concentração, foi sendo ocupada pelos participantes. “É importante trabalhar a prevenção da doença. O evento ainda promove a saúde, a prática de esportes e o bem-estar em geral. Está super aprovado”, destacou de forma empolgada a educadora física do CASU, (Centro de Assistência à Saúde UNEC), Ester Júlia.

Das 12 equipes que participaram da iniciativa, e que promovem práticas esportivas, quatro eram de Caratinga e oito da região. Algumas pessoas usaram a cor rosa, outras, azul. Uma alusão às campanhas de prevenção aos cânceres de mama e de próstata: o ‘Outubro Rosa’ e o ‘Novembro Azul’. Mas todas as cores se juntaram à ideia de que prevenir ainda segue sendo o melhor remédio contra a doença. “É um evento voltado para a saúde. Um trabalho de conscientização, voltado para o povo, sem fins lucrativos. É fundamental preservar a saúde. Além de contribuir para o bem-estar é importante na socialização”, enfatizou Cosme José de Meneses, do grupo de corridas caratinguense América Rum.

Foi dada a largada, e percorrido o trajeto, de 5 quilômetros, com uma única certeza, de que a grande vitoriosa seria a vida.

Com 81 anos de idade, Dona Elza Cavati é um exemplo. A aposentada fez questão de participar da caminhada. E olha que ela ensaiou até uns ‘piquezinhos’. “Graças a Deus. A mão de Deus me dá força. O importante é se preocupar com a saúde e cuidar bem dela. Acho que cheguei no pique total (risos). Vale à pena participar. Sobretudo, por uma boa causa.”

Brás Moura alcançou o primeiro lugar no geral. Brás percorreu 5 quilômetros em 17 minutos, e fala sobre qual é o segredo para alcançar a boa performance. “É a sequência de treinos, associada a uma alimentação equilibrada. Mas os treinamentos estão em primeiro lugar. O desgaste é muito grande. Fiquei parado por uns dois anos e só agora voltei às atividades. Temos uma equipe em casa, eu e mais dois irmãos. É um incentivando o outro. Sempre buscamos as primeiras colocações nas provas e hoje deu certo.”

Os participantes e a população como um todo ainda receberam atendimentos gratuitos na Feira de Saúde do CASU. Foram feitos a aferição da pressão arterial e testes de glicemia capilar, além de outras atividades. “Gostei muito do atendimento e é uma oportunidade legal. É a primeira vez que vejo esse tipo de iniciativa aqui em Imbé. É uma ação que deveria ser repetida.” Afirmou Dona Almerinda Maria Rosa, moradora do local.

Dona Maria de Lourdes Soares também se mostrou bastante otimista com o evento. “Fui muito bem atendida. Aferiram minha pressão, fiz o texto de glicose, e é muito importante se preocupar com a saúde.”

O dinheiro arrecadado com a taxa de inscrição será destinado à compra de uma prótese para Eliana Aparecida, que perdeu a perna em um acidente. Um ato louvável e solidário. “Acho muito bonito o gesto. Agradeço a todos pelo que estão fazendo por mim. Incentivam o esporte, previnem contra o câncer e ainda auxiliam quem precisa. Se Deus quiser, vou andar novamente,” concluiu.