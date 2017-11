Lions Clube Caratinga Itaúna na luta pela prevenção do câncer

CARATINGA – Depois de uma brilhante participação na campanha “Outubro Rosa”, o Lions Clube Caratinga Itaúna entrou com força total na campanha “Novembro Azul”, em favor da prevenção do câncer de próstata. Foram muitas as atividades em favor da campanha, como as desenvolvidas na Catedral São João Batista, quando uma equipe de membros do clube, liderados pela presidente Clotilde Junqueira, distribuiu folhetos contendo informações sobre o câncer de próstata e algumas medidas de prevenção aos presentes na celebração, a fim de colaborar com a campanha que é realizada internacionalmente. Os folhetos foram entregues também aos participantes do terço dos homens, oportunidade em que também participaram de uma de uma palestra proferida pelo médico Marcelo Cruz aos homens presentes no terço.

Para a presidente Clotilde Junqueira, a prevenção é sempre a melhor medida para a redução da incidência da doença que hoje aflige muitas pessoas. “O nosso clube tem, também, este viés, o de se preocupar com a saúde e bem-estar das pessoas. Nosso trabalho, desinteressado, acontece em vários pilares definidos por Lions Internacional e a força do companheirismo entre os membros do nosso clube, associada à acolhida da comunidade tem realizado muito, em muitas frentes. Parabenizamos a paróquia da Catedral, os membros do terço dos homens e o médico doutor Marcelo Cruz pela realização da palestra” e nos sentimos muito felizes pela oportunidade de contribuir com o social”, conclui a presidente.