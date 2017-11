Estudantes realizam provas do Enade

CARATINGA – No último domingo (26), foram aplicadas as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Em todo o Brasil, mais de 500 mil estudantes foram inscritos para passar pela avaliação. Em Caratinga, os universitários responderam às questões do exame na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

Este ano, o Enade testou os conhecimentos dos alunos de cursos como Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Pedagogia, Letras, História, Geografia, Ciências Biológicas e Educação Física. “O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pertencente ao Ministério da Educação. É uma maneira de conferir como está o desempenho dos universitários no Brasil, assim como o Enem avalia o dos estudantes de ensino médio”, explica o pró-reitor de Ensino do UNEC, professor Roberto Santos Barbieri.

Para apoiar os alunos que prestariam o exame, o UNEC mobilizou cerca de 30 colaboradores em uma tenda montada na entrada do local de provas. Os funcionários esclareceram dúvidas e distribuíram kits com água, caneta e lanche. De acordo com a coordenadora da Secretaria Acadêmica, Fabiana Leite da Silva Loreto, a preparação da equipe para o Enade vem desde o início do ano. “Em fevereiro, estivemos em Brasília para um seminário e recebemos as orientações sobre o Enade. Fizemos uma coleta de dados sobre os alunos habilitados a passar pela prova, efetuamos as inscrições deles e, posteriormente, eles mesmos fizeram o seu cadastro para confirmar as informações. Então nós promovemos um encontro com os estudantes para prepará-los para este momento e mostrar a importância de realizar o exame”, detalha.

Josmar Simoncelos é formando em Engenharia Civil pelo UNEC, e foi um dos alunos selecionados para passar pelo Enade. Ele afirma que, apesar da ansiedade normal em dias de prova, se sentiu confiante para responder as questões. “Durante todo o curso, a faculdade vem nos preparando para enfrentar esse momento. Para todo aluno esse exame é de grande valia, porque mostra tudo o que aprendemos ao longo do curso”, afirma.

Fernando Souza e Silva, graduando em Letras, também sentiu plenas condições de fazer o exame devido ao empenho da instituição ao longo do curso. “O foco principal do curso não é preparar para o Enade, mas posso dizer que durante todos os períodos essa preparação aconteceu. Tivemos acesso a questões dos anos anteriores e recebemos explicações sobre o modo como a prova é aplicada. Isso aconteceu tanto nas avaliações das disciplinas quanto nas provas multidisciplinares, que continham questões de atualidades. Porque o Enade cobra não só o conteúdo específico do curso, mas também avalia os conhecimentos gerais dos alunos”, conta.