Empresário Jean Lacerda recebe Medalha Desembargador Hélio Costa

Comenda se destina a agraciar pessoas que prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário local

CARATINGA – A medalha do mérito, instituída pela Resolução nº 296/1995, faz homenagem ao desembargador Hélio Costa por seu desempenho na magistratura, na qual exerceu os cargos de corregedor-geral de justiça e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A comenda se destina a agraciar pessoas que prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário local. E na noite desta segunda-feira (27), o empresário Jean José Araújo Lacerda, o ‘Jean da DPC’ foi agraciado com a honraria. A solenidade aconteceu nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa e foi presida pelo magistrado e diretor do foro, Consuelo Silveira Neto. Também participaram da mesa-diretora do evento, o prefeito de Caratinga, Welington Moreira, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Valter Cardoso de Paiva.

O juiz de direito Consuelo Silveira Neto explicou que a Medalha Desembargador Hélio Costa é outorgada a cada dois anos e se trata de uma homenagem que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) faz a um cidadão de destaque na comunidade, que tenha prestado serviços ao poder judiciário e também as causas sociais. “O homenageado é escolhido através de uma comissão formada por um membro do Ministério Público, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo prefeito do município sede da Comarca e pelo presidente da Câmara Municipal”, explicou o magistrado.

“A contribuição desses empresários é significativa. Nós sabemos que o Estado tem poucos recursos; e houve um apoio do Jean e demais empresários quando da inauguração do novo fórum, pois para bem receber todos os convidados, tivemos que pedir apoio da comunidade. E o Jean, juntamente de seu irmão Álvaro Lacerda, prontamente nos atendeu. E assim conseguimos fazer uma solenidade a altura de Caratinga e de suas tradições”, ponderou o magistrado Consuelo Silveira Neto.

Conforme o juiz Consuelo Silveira Neto, por unanimidade e também por sugestão do Fórum Desembargador

Faria e Sousa, este ano foi escolhido o nome do empresário Jean José Araújo Lacerda, o ‘Jean da DPC’.

O HOMENAGEADO

“Estou muito satisfeito. Essa medalha também representa o trabalho feito pelos amigos empresários e toda a sociedade”, disse o homenageado. “Caratinga é uma cidade de pessoas empreendedoras. Então, quando fomos comunicados sobre a inauguração do fórum e sobre a nossa participação para receber os convidados, fizemos uma reunião e todos participaram com a maior boa vontade. É uma homenagem em meu nome, mas extensivo a todos que participaram e ajudaram”, comentou Jean Lacerda.

Hoje a DPC Distribuidor Atacadista é uma referência nacional e o empresário relembrou sua trajetória e contou como a empresa atingiu esse patamar. “Nasci em Imbé de Minas, fui criado numa atividade de comércio de varejo junto com meus primos e meu pai. Posteriormente me mudei para Caratinga para complementar meus estudos e passei a trabalhar com farmácia. Depois de três anos trabalhando com farmácia, meu irmão e eu montamos a Drogaria e Perfumaria Caratinga, que é a marca DPC. Depois de um tempo trabalhando no varejo, resolvemos montar um atacado. Não trabalhamos com medicamentos e sim com cosméticos e produtos de higiene pessoal. Minha trajetória empresarial tomou abrangência maior com a criação da distribuição. Hoje trabalhamos em dez estados do Brasil. Além da base em Caratinga, temos mais dois centros de armazenamento de mercadoria, um em Pernambuco e outro na Bahia. Caratinga tem toda base e ela tem se expandido. Isso acaba ajudando a fluir toda essa onda de desenvolvimento, de buscar o dinheiro fora de Caratinga”, observou o empresário.

A empresa cresceu muito, mas o empresário não pensa em mudar a sede de Caratinga. “Desde a criação da empresa sempre tivemos o pensamento que não precisaríamos nos mudar da cidade. Procuramos foi encurtar a distância. Fomos até outras áreas e buscamos mais facilidade no deslocamento. De uns anos pra cá com essa facilidade do mundo informatizado não tem mais problemas. Estamos estabelecidos em Caratinga, que Deus nos dê saúde e continue incentivando mais empresários a fazerem o mesmo”, finalizou Jean Lacerda, o empresário agraciado com a Medalha Desembargador Hélio Costa.