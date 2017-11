Reunião do programa Bolsa Família em Santa Bárbara do Leste

Encontro foi direcionado para beneficiários que residem no centro da cidade

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última quarta-feira (22), a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu o 4º Encontro com beneficiários do Programa Bolsa Família para falar sobre as principais mudanças que o Governo Federal promoveu no Programa nos últimos tempos. Dessa vez, o evento aconteceu com um grupo de moradores que vivem no centro da cidade.

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Valéria Viana, todos os bairros da cidade já foram alcançados e a última reunião acontecerá na próxima quarta-feira (29), às 15h, com os demais beneficiários do Programa que vivem no centro da cidade. Os convites serão entregues pelas agentes de saúde.