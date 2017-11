Casu recebe alunos de Pós-graduação do UNEC em visita técnica

Professores ministraram aula prática sobre Nutrição apresentando aos estudantes a Unidade de Terapia Semi-intensiva Adulto e a UCI Neonatal – Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Casu

CARATINGA – O UNEC – Centro Universitário de Caratinga oferece diversos cursos de Pós-graduação, dentre eles “Enfermagem e Terapia Intensiva Adulto e Neonatal” e “Fisioterapia e Fisioterapia Hospital com Ênfase em Unidade de Terapia Intensiva e Adulto Neonatal”.

Com o objetivo de vivenciar na prática o que é transmitido em aulas teóricas, alunos da terceira turma consecutiva destes cursos de Pós-graduação realizaram uma visita técnica ao Hospital Casu e conheceram a Unidade de Terapia Semi-intensiva Adulto e a UCI Neonatal – Unidade de Cuidados Intermediários. A ação aconteceu na tarde de sábado (25), após as aulas teóricas da parte da manhã.

A turma de pós-graduandos, que é composta por enfermeiros e fisioterapeutas, estava acompanhada por professores e pela nutricionista e também professora do curso, Ana Carolina Mageste. Durante a vista ela ministrou a palestra “Terapia Nutricional no Paciente Crítico”. “Os participantes puderam ver na prática como é a aplicada à terapia nutricional no paciente crítico. A experiência adquirida neste tipo de prática pedagógica ajuda na fixação de conteúdos estudados em sala de aula, além de proporcionar mais experiências aos pós-graduandos”, esclarece a professora.

A enfermeira Vaneusa Maria Gomes é aluna de Pós-graduação e participou da visita. Ela acha que a visualização de pacientes no leito foi muito importante. “Esta aula prática e teórica de nutrição tem sido muito proveitosa, pois é uma oportunidade de abrir nossos horizontes não só na área clínica, mas também hospitalar. É importante a atuação multidisciplinar junto ao paciente. Graças a essa visita técnica temos acompanhado a necessidade da multidisciplinaridade para podermos aprender mais e assim oferecer o melhor para os pacientes. Este tipo de aula oferece crescimento pessoal e profissional”.