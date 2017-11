Bandidos explodem caixas eletrônicos em Pocrane

DA REDAÇÃO – As pessoas que residem na área central de Pocrane foram acordadas na madrugada de ontem devido a um forte barulho. Bandidos explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco Itaú, situada à Avenida Minas Gerais. A explosão ainda danificou o prédio onde funciona a agência.

Os primeiros levantamentos feitos pela Polícia Militar indicam que a quadrilha é composta por seis bandidos e eles fugiram em dois veículos.

Até o final dessa edição não tinha sido divulgado o valor levado pelos bandidos. A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.

Agência foi explodida em 2016

Essa não é a primeira vez que bandidos explodem caixas eletrônicos da agência do Itaú em Pocrane. A outra ação havia sido registrada no dia 1 de junho de 2016. Naquela oportunidade os assaltantes chegaram a levar um dos caixas eletrônicos e ainda explodiram a agência do Bradesco naquela mesma madrugada.

Informações: IpaNews