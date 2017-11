Sede do 62º Batalhão de Polícia Militar será inaugurada nesta quinta-feira (30)

CARATINGA – Foi confirmada para a próxima quinta-feira (30) a inauguração da sede do 62º Batalhão de Polícia Militar. A solenidade será às 9h30 na rua Professor Colombo Etienne Arreguy, nº 149, bairro Nossa Senhora Aparecida, e contará com a presença do governador Fernando Pimentel, que estará em Caratinga para participar do Fórum Regional de Governo, e do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Herbert Figueiró de Loures.

A sede possui uma área extensa, com várias salas para todos os departamentos e já conta como em grandes cidades, com depósito de combustível próprio. Inclusive a área externa do Batalhão poderá ser usada para que os militares façam suas atividades físicas.

A edificação contempla um imóvel onde funcionava a Escola Estadual Maria Isabel Vieira, também conhecida como Polivalente, construída em dois pavilhões, ambos em um único pavimento. Por isso, a grande quantidade de salas precisou ser readaptada para o funcionamento das diversas seções do 62º BPM, bem como reforma dos blocos que compõem os banheiros para atendimento das demandas, conforme projeto arquitetônico.

O 62º BPM

Em junho de 2015, a 22ª Cia PM Ind foi elevada à categoria de Batalhão e passou a ser designado como 62º BPM, através da Resolução Nº 4405, que criou na estrutura organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais a nova unidade. O 62º BPM é comandado pelo tenente-coronel Sérgio Renato e o subcomandante é o major Márcio.

O Batalhão é composto por 22 frações subordinadas, três companhias, oito Pelotões, 16 destacamentos e um sub destacamento. A unidade é subordinada à 12ª Região da Polícia Militar. O 62ª Batalhão é conhecido como “Guardião das Palmeiras”, conforme Lei Municipal nº 3.231/2011, como forma de valorizar a referência dada à cidade de Caratinga, que é conhecida como “Cidade das Palmeiras”.

O 62º Batalhão exerce a responsabilidade pelo policiamento ostensivo de ordem pública em 22 municípios, sendo eles: Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conceição de Ipanema, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Inhapim, Imbé de Minas, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’água, Pocrane, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, São João do Oriente, Raul Soares, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, Taparuba, Ubaporanga, Vargem Alegre, Vermelho Novo.