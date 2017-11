Dnit realiza obras no perímetro urbano, próximo ao Bairro Esplanada

Estão sendo implantadas duas faixas de pedestres elevadas

CARATINGA- Funcionários a serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão trabalhando na implantação de duas faixas de pedestres elevadas, no perímetro urbano da BR-116, trecho próximo ao acesso ao Bairro Esplanada.

De acordo com o agente de trânsito, Adriano Panatieri, apesar da mudança, não é obrigatório que o motorista pare para o pedestre. “As faixas indicam o local mais seguro para fazer para fazer a travessia assim que o trânsito permitir. Assim que terminarmos, começaremos as obras do acesso”.

O TRECHO

Testes foram realizados naquele trecho no dia 14 de novembro e em entrevista ao DIÁRIO, o supervisor Robson Carlindo Santana falou sobre as expectativas para o trecho do Esplanada “Uma simulação para ver como o trânsito vai se comportar, principalmente no horário de pico, se vai fluir bem. Estamos planejando algumas ilhas, vamos fazer também próximos aos redutores de velocidade, faixas de pedestres elevadas, para facilitar a travessia de pedestres- tem muitos cadeirantes e idosos na região, que também funciona para reduzir um pouco a velocidade dos veículos”.

Adriano Panatieri também afirmou que a intenção é reorganizar a travessia. “Já fizemos uma simulação neste local no mês de agosto e elaboramos um esboço do projeto para aplicar aqui. Vai ser apenas o acesso ao Bairro Esplanada, não é uma rotatória, rotatória é quando os veículos fazem todo o movimento de rotação. Vamos apenas disciplinar o acesso, para evitar que os carros parem em paralelo. Chegamos à conclusão que era isso que causava o perigo e a demora na travessia. Colocando a ordem nessa travessia, apenas um veículo atravessar de cada vez, vai dar muito mais segurança e um pouco mais de fluidez também. Estamos colocando aqui um teste final, só para ver se precisa modificar alguma coisa no projeto que já temos”.