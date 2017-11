Veículo furtado em Caratinga é encontrado incendiado na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Na manhã de domingo (26), um veículo foi encontrado incendiado no córrego do Taquaraçu, zona rural de Bom Jesus do Galho. O automóvel Fiat Uno tinha sido furtado em Caratinga.

A Polícia Militar foi avisada que havia um Fiat Uno todo queimado no córrego do Taquaraçu. Os militares foram até o lugar e encontraram o carro que estava totalmente destruído. Foi constatado que os autores retiraram motor, caixa de marcha e outras peças do veículo.

Como carro estava sem as placas de identificação, só foi possível conferir o chassi, e após consulta, os policiais constataram que se tratava de automóvel que tinha sido furtado em Caratinga.

O que sobrou do Fiat Uno foi removido ao pátio credenciado. Ainda não suspeitos para autoria desse crime.