Cirurgia plástica para homens

Atualmente, sobretudo, nos últimos dois anos, a procura por Cirurgia Plástica pelo público masculino aumentou de forma considerável. É o reflexo do aumento do cuidado com o corpo, isso inclui mudanças no padrão alimentar e atividades físicas regulares.

Dentre os subtipos de cirurgias propostas, as mais procuradas são em ordem de prevalência:

01- Lipoaspiração do contorno corporal

02- Correção de ginecomastia (aumento da mama masculina)

03- Implantes de silicone para definição de massa muscular.

A Lipoaspiração

A lipoaspiração nos homens engloba sobretudo regiões do abdome, flancos (pneus laterais), dorso (costas) e mamas. Quando é indicada? Quando há gordura localizada em regiões determinadas durante a consulta pré- operatória.

O planejamento cirúrgico é baseado na distribuição corporal masculina que difere anatomicamente da feminina. Além disso, na lipoaspiração masculina não se almeja o contorno acentuado com curvas finas como nas mulheres.

A técnica em si não difere da lipoaspiração feminina e se baseia na infiltração de solução vasoconstrictora (soro fisiológico 0,9% e adrenalina):

Técnica Seca: ausência de infiltração de solução (em desuso)

Técnica úmida, super-úmida e tumescente: infiltração da solução para lipoaspiração.

O objetivo da infiltração é facilitar o procedimento e diminuir o sangramento.

–Correção de Ginecomastia

O aumento da glândula mamária nos homens é denominada ginecomastia. O aumento de gordura nas mamas com o excesso de peso é denominada pseudoginecomastia. As duas patologias podem vir associadas.

O diagnóstico de ginecomastia é firmado em consulta pré operatória, após a avaliação do contorno das mamas e sua simetria com o restante do corpo. A grande maioria delas é idiopática, ou seja, sem fator causador direto.

Em alguns casos, ela pode vir associada a outras patologias como:

Endocrinopatias

Tumores testiculares

Uso de alguns medicamentos

Uso de anabolizantes

Nos casos em que há suspeita de alguma patologia associada, deve-se fazer rastreio laboratorial pré operatório de alguns hormônios e ultrassom da região testicular.

Implantes de Silicone para definição de massa muscular

Nesses casos, existem opções para aumento de massa com implantes de silicone para as regiões : tórax (peitoral) , glúteo, coxa, panturrilha, bíceps e tríceps.

Os subtipos mais procurados são a de tórax (peitoral) e panturrilha. Elas são implantadas em plano anatômico intramuscular.

Portanto, observa-se uma versatilidade ampla de procedimentos cirúrgicos que englobam a mudança do contorno corporal masculino. Escolha um cirurgião Plástico habilitado para proporcionar resultados estéticos otimizados e tratamento seguro.

O pré-operatório:

É definido durante a consulta e consiste na solicitação de exames de sangue, eletrocardiograma e raio x de tórax. A anestesia para as cirurgias descritas, normalmente, é anestesia geral.

