Morre senhor Joaquim Felício, o ‘Joafe’

DA REDAÇÃO – Faleceu na madrugada de ontem, o empresário Joaquim Felício, o conhecido “Joafe das Casas Tamoio”. O senhor Joaquim faleceu exatamente no dia de seu aniversário, quando chegou a completar 86 anos. Ele tem seu nome ligado as diversas instituições caratinguenses e foi colunista do DIÁRIO.

Segundo informações da família, há 40 dias ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava se recuperando em casa. No entanto na última quarta-feira (22) sofreu um infarto e foi levado para um hospital em Muriaé, especializado em doenças do coração.

Joafe era casado com Ana Maria Lopes Matos Felício, 73 anos. Ele deixa seis filhos, seis netos e um bisneto. O velório aconteceu ontem, a partir das 12h, na Loja Maçônica Caratinga Livre, na Rua Raul Soares, e o sepultamento estava previsto para as 16h deste sábado (25).