CENTENÁRIO DO ESPORTE CLUBE CARATINGA

Grande festa celebrou a data. Descontração e união foram a tônica do evento

CARATINGA– O glorioso Esporte Clube Caratinga tem muita história para contar; história esta que se mistura com a da cidade de Caratinga. Afinal, o clube completou seu primeiro centenário e a data foi comemorada em grande estilo. As celebrações tiveram início no dia 23 de agosto, data de fundação da instituição, com a realização de um culto ecumênico no Palácio de Cristal e se encerraram no último domingo (19), quando os sócios participaram de uma festa com churrasco, bebidas, muitas brincadeiras, além da distribuição de brindes e música ao vivo.

A direção do Esporte Clube Caratinga se dedicou ao máximo para que a confraternização ocorresse da melhor forma possível. E num clima de descontração e união, foram oferecidos aos sócios, 1.200 litros de chope, 400 litros de refrigerante e 230 quilos de carne. As atrações musicais ficaram por conta de Tanto Solei e da banda ViaVox e a festa foi animada pelo locutor Talharim. Para as crianças, uma estrutura foi montada. Elas tiveram acesso a vários brinquedos e os palhaços ficaram por conta de arrancar risos e aplausos.

Os sócios participaram de sorteios com direito a diversos brindes, como micro-ondas e bicicleta. Os tradicionais peladeiros não foram esquecidos e receberam medalhas e troféus.

HISTÓRIA

Fundado em 23 de agosto de 1917, o Esporte Clube Caratinga teve sua primeira diretoria composta por apenas três membros: Cel. Pedro Martins, Dr. Antônio Carlos e professor Francisco Costa Ramos. A partir daí, vários outros nomes passaram pela direção, entre eles personalidades que fizeram história em Caratinga, tanto na política, como em questões sociais, como são os casos de Euclides Etienne Arreguy (Dr. Maninho), Omar Coutinho, Onair de Freitas, Antônio de Araújo Côrtes, Archimedes Theodoro, Aluísio Mendes de Andrade, Milon do Val, Ary Macedo, Wantuil Teixeira de Paula, Paulinho da Bateria, Jorge Mendes Magalhães e Monir Saygli, dentre outros que estiveram à frente do clube, que atualmente é presidido por Márcio Alexandre do Carmo (Didi).

O clube além de piscinas, saunas, área para churrasco, bares, quadras para diversos esportes, salão de festas e de jogos, ainda conta com Estádio Doutor Euclides Etienne Arreguy, o “Doutor Maninho”. E o clube sempre notabilizou pelo futebol, sendo o maior campeão da Liga Caratinguense de Desportos, com onze títulos.

PRESENTE E FUTURO

Atuais e futuros administradores do clube falaram a reportagem. O candidato único à presidência, Joel Soares da Silva, disse que esta data é importante, “afinal são 100 anos”, e todos acharam melhor entrar em consenso e não ‘bater chapa’. “Márcio Didi melhorou muito o clube, muito trabalho ainda está por vir. Didi continuará participando como conselheiro e sua experiência como presidente ajudará muito. O clube está de parabéns por tantas conquistas”, argumentou Joel.

Claudio Polidório Coelho, que atualmente exerce o cargo de diretor de patrimônio, será o candidato à vice-presidente na chapa liderada por Joel. “Muita coisa foi organizada dentro do clube durante estes últimos seis anos, mesmo com toda crise o Márcio Didi conseguiu equilibrar as contas, daremos continuidade aos trabalhos”, afirmou.

O sócio e presidente do conselho deliberativo Rogério Soares se diz satisfeito que a atual gestão. “O clube cresceu muito com a boa administração. Acredito que maioria dos sócios está satisfeita, muitas obras aconteceram. Estes 100 anos são de glória”.

Para o presidente Márcio Didi, o momento é de agradecer aos sócios, aos colaboradores, aos antigos administradores e aos funcionários. “Passaremos a instituição a ponto de crescer ainda mais, Joel, Cláudio Polidório e os conselheiros que estarão à frente do clube nos próximos três anos são competentes. Espero somar junto a eles para que o clube continue a crescer, está festa consolida a união de todos em prol do Esporte Clube Caratinga. Foram seis anos de orgulho por servir a este clube como presidente. O sucesso do clube é mérito de todos. É como uma engrenagem, pois dependemos de tudo funcionando para dar certo”, observou Márcio Didi.