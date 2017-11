SOLETRANDO: Escola Jairo Grossi desenvolve projeto que reforça alfabetização

CARATINGA – A alfabetização é um dos principais medidores de desenvolvimento social de um país. Algumas ferramentas e iniciativas podem fazer toda a diferença nessa fase, que se dá principalmente na infância. O Soletrando é um projeto criado em 2016 para estimular, de forma lúdica, o aprendizado da ortografia entre as turmas do 4º ano da Escola Professor Jairo Grossi. De acordo com a professora Zilma Sette, devido ao sucesso da 1ª edição, resolveram repetir a dose este ano, envolvendo no total 70 alunos.

“De fato, facilita o nosso trabalho em sala de aula, os alunos ficam mais motivados”, relata a professora e organizadora da 2ª edição, Zilma Sette. A ortografia já é um conteúdo da Língua Portuguesa ensinado ao longo do ano. Associando esse tema à necessidade de trabalhar o vocabulário com as crianças, o Soletrando foi sendo construído aos poucos. “Até porque escrever é bom, mas sabemos que falar bem também é fundamental. É um conjunto”, defende ela.

Segundo Zilma, o Soletrando é iniciado no mês de fevereiro e tem como base competições internas em cada uma das três turmas. Os respectivos vencedores se encontram para uma disputa final. A professora acredita ainda que, além do aprendizado técnico, o projeto também agrega valores humanos ao ambiente escolar e estreita laços entre a família e o aluno. “Nós conseguimos, de uma forma divertida, trabalhar em equipe, trabalhar em sala de aula, incentivar o uso do dicionário em casa com ajuda da família e fazer uma competição saudável. É a convivência, é a organização. Isso tudo é muito válido”, acrescenta.

Além dos finalistas, outros alunos também se destacaram no projeto ao longo das etapas. E o grande vencedor do Soletrando foi o aluno Lucas Rezende, de 10 anos. “Eu não esperava que fosse ganhar, eu me preparei muito, aprendi também que todo mundo pode ganhar e perder”, declarou. A mãe, Mônica Cristina De Rezende, ficou emocionada e disse que o filho é amante da literatura. “Acho que é fruto da Escola e dele também, pelo gosto à leitura, pela dedicação aos estudos. Estou muito orgulhosa, são as pequenas vitórias que vão enriquecendo desde pequeno a vida dele e da gente”, acredita.